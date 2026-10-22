5299만원부터…지커 7X 국내 인도 시작, 첫 고객은 SK온

AI 핵심 요약beta
- 지커코리아는 21일 SK온에 중형 전기 SUV 7X 1호차를 인도했다
- SK온이 받은 차량은 100kWh 배터리 탑재 울트라 트림이다
- SK온은 해당 차량을 업무용과 임직원 체험용으로 활용할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 중국 프리미엄 전기차 브랜드 지커가 중형 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) '7X'의 국내 고객 인도를 시작했다. 첫 번째 고객은 국내 배터리 기업 SK온이다.
지커 코리아는 지난 21일 서울 강남 플래그십 스토어에서 SK온에 지커 7X 1호차를 전달했다고 22일 밝혔다.
SK온에 인도된 차량은 최상위 울트라 트림이다. 100kWh 용량의 니켈·코발트·망간(NCM) 배터리와 듀얼 모터를 탑재해 최고출력 645마력, 최대토크 72.4kg·m를 발휘한다.
정지 상태에서 시속 100km까지 가속하는 데 3.9초가 걸리며, 국내 상온 복합 인증 기준 1회 충전 주행거리는 440km다.
지커 7X는 후륜구동 프로와 맥스, 사륜구동 울트라 등 3개 트림으로 판매된다. 가격은 각각 5299만원, 5999만원, 6999만원이다. 프로와 맥스의 1회 충전 주행거리는 각각 375km와 483km다.
SK온은 인도받은 차량을 업무용으로 활용하고 임직원들에게 차량 체험 기회도 제공할 계획이다.
지커 관계자는 "국내 첫 고객인 SK온을 시작으로 더 많은 고객에게 지커만의 브랜드 경험을 전달하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com