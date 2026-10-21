지리홀딩그룹, 올해 300만대 판매 돌파…지커는 101% 급증

AI 핵심 요약beta
- 지리홀딩그룹이 21일 누적 판매량 300만대를 돌파했다
- 신에너지차 판매는 179만대로 전체의 59.7%를 차지했다
- 지커 누적 인도량은 전년보다 101% 늘어난 28만대였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 중국 지리홀딩그룹이 올해 3분기까지 누적 판매량 300만대를 돌파하며 역대 최대 실적을 달성했다. 프리미엄 전기차 브랜드 지커의 인도량은 전년 동기 대비 두 배 이상 증가했다.
지커는 지주사 지리홀딩그룹이 올해 1~9월 총 300만2640대를 판매했다고 21일 밝혔다. 이 가운데 신에너지차(NEV)는 179만2617대로 전년 동기 대비 12.6% 증가했으며 전체 판매량의 59.7%를 차지했다.
지커의 누적 인도량은 28만8404대로 전년 동기 대비 101% 급증했다. 상반기 17만8370대에 이어 3분기에 11만34대를 인도했다.
국내 출시를 앞둔 중형 전기 SUV '지커 7X'는 지난 9월 누적 생산량 20만대를 돌파했다.
지리자동차는 같은 기간 223만5481대를 판매해 전년 동기 대비 3% 성장했다. 해외 판매량은 79만7670대로 169% 증가했다. 링크앤코는 19만6117대를 판매했으며 신에너지차 비중은 71.5%를 기록했다.
앤디 안 지리홀딩그룹 CEO는 "300만대 이상의 판매 실적은 중요한 이정표"라며 "첨단 기술과 현지화 역량을 바탕으로 글로벌 성장을 이어가겠다"고 말했다.