HD현대중공업, 세계 최대 암모니아 추진선 건조…11월 인도

AI 핵심 요약beta
- HD현대중공업은 22일 세계 최대 암모니아 추진선 명명식을 열었다
- 테라 클로브호는 암모니아와 LPG를 운송하며 11월 초 인도된다
- 이중연료 추진과 배출 저감장치로 친환경·안전성을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대중공업이 세계 최대 규모의 암모니아 추진선을 건조하며 차세대 친환경 선박 시장 공략에 속도를 낸다.
HD현대중공업은 22일 울산조선소에서 9만3000㎥급 초대형 암모니아 추진선의 명명식을 개최했다고 밝혔다.
이번 선박은 지난 2023년 싱가포르 선사 EPS로부터 수주한 2척 중 첫 번째 선박으로, '테라 클로브(Terra Clove)호'로 명명됐다. 마무리 작업을 거쳐 11월 초 인도될 예정이다.
테라 클로브호는 길이 230m, 너비 36.5m, 높이 23.6m 규모로, 자체 기술로 제작한 화물창 4기를 탑재해 암모니아와 액화석유가스(LPG)를 운송할 수 있다.
특히 암모니아와 기존 선박유를 선택적으로 사용하는 이중연료 추진시스템을 적용했다. 엔진 회전축으로 전력을 생산하는 축 발전기와 질소산화물·황산화물 저감장치도 갖췄다. 암모니아 누출 감지 및 배출 저감 시스템을 통해 안전성도 강화했다.
이상균 HD현대중공업 총괄 부회장은 "이번 세계 최대 암모니아 추진선 건조는 해운의 탈탄소화를 향한 중요한 진일보"라고 말했다.
한편 HD현대중공업은 지난 4월에도 4만6000㎥급 중형 암모니아 추진 가스운반선을 건조해 인도한 바 있다.
chanw@newspim.com