iM증권, 3분기 비보장 IRP 수익률 1위

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증권사 개인형 IRP 연 20.8%, DC형도 20.86%로 2위

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = iM증권은 금융감독원 통합연금포털 공시 기준 올해 3분기 퇴직연금 원리금 비보장 상품 수익률에서 증권사 개인형 퇴직연금(IRP) 부문 1위를 기록했다고 22일 밝혔다.

개인형 IRP의 연 수익률은 20.8%로, 지난 2분기 3위에서 두 계단 상승했다. 같은 기간 확정기여형(DC) 퇴직연금도 연 20.86%의 수익률을 기록하며 증권사 중 2위에 올랐다. DC형은 지난 분기 1위를 기록한 바 있다.

iM증권은 이 같은 성과의 배경으로 연금 전문인력 양성과 맞춤형 자산관리 상담 강화를 꼽았다.

iM증권 CI. [사진=iM증권]

iM증권은 지난해부터 영업점 직원들의 연금 전문성 강화를 위해 '연금 전문가 육성 프로그램'을 운영하고 있다. 총 4단계로 구성된 이 프로그램은 연금 기초 및 제도 교육, 포트폴리오 설계 전략, 영업 사례 공유 등을 중심으로 진행된다.

전국 모든 자산관리(WM) 점포에는 '연금 매니저'를 배치해 고객의 투자 성향과 은퇴 시점을 고려한 맞춤형 자산 배분 및 연금 컨설팅을 제공하고 있다.

고객과 기업을 직접 찾아가는 방문 세미나도 운영 중이다. 최근에는 연금 계좌 내 상장지수펀드(ETF) 투자 관련 세미나를 진행하는 등 투자 수요에 맞춘 교육을 강화하고 있다.

오는 11월 말에는 자사 유튜브 채널을 통해 3주간 릴레이 연금 특강을 진행할 예정이다. 연말정산 절세 전략 등 실생활에 필요한 연금 정보를 제공한다는 계획이다.

iM증권 관계자는 "변동성이 큰 시장 환경 속에서도 전문 상담 인력 확충과 체계적인 은퇴 설계 컨설팅을 통해 지속적으로 우수한 수익률을 거둘 수 있었다"며 "앞으로도 연금 투자자들의 안정적인 노후 자산 형성 및 성과 제고를 위해 최상의 연금 솔루션을 제공할 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com