iM증권, '주식 아이템 모으기' 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- iM증권은 19일 국내 주식 소수점 매매 기념 이벤트를 시작했다.
- 참가자는 40초 게임으로 아이템을 모아 5000점 달성에 도전한다.
- 목표 달성자에게 투자 지원금 5000원 쿠폰을 선착순 지급한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
선착순 1만명에 투자 지원금 지급…소수점 매매에 사용
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = iM증권은 국내 주식 소수점 매매 서비스 출시를 기념해 오는 11월 30일까지 '주식 아이템 모으기 게임' 이벤트를 진행한다고 19일 밝혔다.
이번 이벤트는 iM증권 이벤트 페이지에서 iM금융그룹 캐릭터 '단디'를 좌우로 움직여 40초 안에 떨어지는 아이템을 모으는 방식으로 진행한다. iM증권 계좌 보유 여부와 관계없이 누구나 참여할 수 있다.
게임에서 획득할 수 있는 아이템은 개인종합자산관리계좌(ISA), 상장지수펀드(ETF) 등 주식 관련 항목과 네잎클로버 등 행운을 상징하는 항목으로 구성됐다. 특히 iM증권 로고를 획득하면 가장 높은 점수를 얻을 수 있으며, 누적 점수가 5000점에 도달하면 목표 달성에 성공한다.
참가자는 카카오톡으로 게임을 친구에게 공유하면 최대 2회까지 게임을 이어서 진행할 수 있다.
iM증권은 이벤트 기간 목표 점수를 달성한 참가자 모두에게 투자 지원금 5000원 쿠폰을 제공한다. 해당 쿠폰을 iM증권 모바일트레이딩시스템(MTS)에 등록한 선착순 1만명에게 실제 투자 지원금을 지급한다.
지급받은 투자 지원금은 국내 주식 소수점 매매에 바로 사용할 수 있다. iM증권 계좌가 없는 참가자도 이벤트 기간에 계좌를 개설하면 쿠폰을 등록해 사용할 수 있다.
iM증권의 국내 주식 소수점 매매 서비스는 코스피200과 코스닥150 구성 종목을 대상으로 한다. 최소 1000원부터 1000원 단위로 투자할 수 있으며, 모으기 서비스를 이용하면 일정 금액을 정기적으로 투자하는 것도 가능하다.
iM증권 관계자는 "금융을 놀이 문화로 소비하는 최근 트렌드를 반영해 이번 이벤트를 마련했다"며 "이외에도 투자자들의 흥미를 유발할 수 있는 다양한 콘텐츠를 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.
이벤트 관련 자세한 내용은 iM증권 MTS 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.
dconnect@newspim.com