iM증권, 대구서 중장년층 위한 '노후든든 자산전략 과정' 운영

AI 핵심 요약beta
- iM증권이 9월 1일부터 10월 6일까지 강좌를 운영했다
- 대구 수성구 평생학습관서 노후든든 자산전략을 진행했다
- 중장년층의 은퇴·노후 자산관리를 돕기 위해 마련했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = iM증권은 지난 9월 1일부터 이달 6일까지 대구 수성구 평생학습관에서 '노후든든 자산전략' 과정을 운영했다고 7일 밝혔다.
iM증권에 따르면 이번 과정은 수성구청에서 진행하는 중장년 평생교육 과정인 거꾸로 인생학교의 단기프로그램으로 진행됐으며, 고령화 시대에 발맞춰 은퇴를 앞둔 중장년층의 체계적인 자산관리를 돕기 위해 마련됐다.
과정은 매주 1회, 총 6주간 진행됐으며, 사전 신청을 통해 모집 정원(25명)을 꽉 채우는 등 높은 관심 속에 마무리됐다.
iM증권은 회차별로 실제 투자와 자산관리에 활용할 수 있는 다양한 내용으로 강좌를 준비했다. 강연자로는 iM증권의 애널리스트와 실무 담당자가 나섰다.
강의는 ▲경제(거시 경제 흐름을 읽는 방법) ▲증시(국내 증시 투자전략) ▲해외주식(미국 주식 투자의 기초) ▲연금(절세 상품과 효과적인 퇴직연금 운영) ▲세무(잘 물려주는 최적의 절세 방안) ▲자산관리(고령화 시대에 맞춘 자산관리 전략) 등을 주제로 진행됐다.
iM증권 관계자는 "효과적인 은퇴와 노후 준비를 위해 다양한 금융 지식과 자산관리 역량을 갖추는 것이 필요하며 지역 중장년층에게 도움을 드리고자 이번 강좌를 진행했다"며 "향후에도 지역과 함께할 수 있는 금융교육 지원 등 다양한 활동을 지속적으로 이어 나갈 것"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com