신한은행 땡겨요, 서울시 아동급식카드 결제 도입…업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 22일 서울시·초록우산과 아동급식 배달서비스 협약을 체결했다
- 서울배달+ 땡겨요에 급식카드 결제와 배달비 지원 기능을 추가했다
- 서비스는 11월 16일 만 14세 이상 꿈나무카드 이용 아동에게 시작된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한은행이 22일 서울시청에서 서울특별시, 초록우산과 결식 우려 아동의 식사 지원을 위한 '아동급식 배달서비스 업무협약'을 체결한다.
협약식에는 전성호 땡겨요 대표, 마채숙 서울시 여성가족실장, 이서영 초록우산 서울지역본부장 등 관계자들이 참석한다.
이번 협약은 서울시 공공배달앱 '서울배달+ 땡겨요'에 아동급식카드 결제 기능을 추가하고 배달비를 지원해 아동의 식사 편의를 돕고자 마련됐다. 오프라인 매장 방문 대면 결제 방식에서 배달 주문으로 범위를 넓혀 급식카드 사용에 따른 심리적 부담을 줄이고 선택권을 확대하는 취지다.
협약에 따라 신한은행은 '땡겨요' 결제 시스템 구축과 서비스 운영을 맡고 급식사업비를 지원한다. 서울시는 대상 아동 안내 및 사업 총괄을 담당하며, 초록우산은 배달비 쿠폰 발송과 지역사회 자원 연계를 진행한다.
서비스는 11월 16일부터 서울시 아동급식카드인 '꿈나무카드' 이용 만 14세 이상 아동을 대상으로 개시된다. 신한 슈퍼SOL 앱 내 '땡겨요' 메뉴에 카드를 등록하면 '아동급식' 표시가 있는 2만여개 가맹점에서 주문·결제가 가능하다. 올해 11~12월 시범 운영을 거쳐 내년 정식 사업으로 전환할 계획이다.
배달비 지원도 병행된다. 신한은행과 서울시는 참여 아동에게 3000원권 배달비 쿠폰을 각각 1매씩, 매월 총 2매 제공한다. 신규 가입 혜택과 프랜차이즈 할인 등 기존 이용 혜택도 조건에 따라 적용된다.
신한은행 관계자는 "급식카드 이용 편의성을 높이고 식사 선택권을 넓히는 데 기여하길 기대한다"며 "지자체 및 복지기관과 협력해 공공배달앱을 통한 지역사회 지원을 이어가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com