카카오, '2026 롤드컵' 맞아 라이엇 게임즈와 협업…춘식이 콘텐츠 공개

AI 핵심 요약beta
- 카카오는 22일 라이엇 게임즈와 협업해 카카오프렌즈 콘텐츠를 선보인다고 밝혔다
- 카카오는 13일 월즈 속 T1과 페이커 장면을 춘식이로 재해석한 콘텐츠를 공개했다
- 카카오는 23일부터 잠실 팝업과 글로벌 광고로 협업 콘텐츠를 홍보할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
잠실 팝업 참여·뉴욕 전광판 홍보
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 카카오가 '2026 리그 오브 레전드(LoL) 월드 챔피언십(월즈)'을 맞아 라이엇 게임즈와 협업해 카카오프렌즈 콘텐츠를 선보인다고 22일 밝혔다.
카카오는 지난 13일 월즈 뮤직비디오에 등장하는 T1과 페이커 선수의 주요 장면을 카카오프렌즈 캐릭터 '춘식이'로 재해석한 콘텐츠 3종을 공개했다.
오는 23일 오전 10시에는 카카오프렌즈 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 LoL의 가상 아티스트 그룹 'K/DA'와 협업한 콘텐츠를 공개한다. 이후 원작과 비교할 수 있는 후속 콘텐츠도 순차적으로 선보일 예정이다.
오프라인 행사도 진행한다. 카카오는 23일부터 11월 1일까지 잠실 롯데월드몰에서 열리는 라이엇 게임즈 공식 팝업 행사에 참여해 협업 콘텐츠를 체험할 수 있는 공간을 운영한다. 행사 첫 주말인 25일까지는 별도 기념 이벤트도 마련한다.
11월에는 미국 뉴욕 타임스퀘어 대형 전광판과 국내 주요 옥외 광고 매체를 활용해 글로벌 팬들을 대상으로 협업 콘텐츠를 홍보할 계획이다.
카카오 관계자는 "이번 협업을 시작으로 라이엇 게임즈와 다양한 파트너십을 확대하고, 글로벌 팬들에게 카카오프렌즈를 알릴 계획"이라고 말했다.
flurry327@newspim.com