카카오프렌즈 춘식이, 해리포터와 만났다...협업 굿즈 16종 출시

AI 핵심 요약beta
- 카카오는 15일 카카오프렌즈와 해리포터 협업 굿즈 출시를 밝혔다.
- 카카오프렌즈는 16일부터 호그와트 콘셉트 굿즈 16종을 판매한다.
- 온라인몰과 매장에 굿즈를 선보이고 홍대에는 포토존을 마련했다.
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16일부터 온·오프라인 판매...홍대 매장에 포토존 마련
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 카카오는 카카오프렌즈가 '해리포터'와 협업한 굿즈 16종을 오는 16일 출시한다고 15일 밝혔다.
이번 협업은 'Welcome to Hogwarts 춘식!'을 콘셉트로, 춘식이와 친구들이 해리포터 속 마법학교 호그와트에 입학한 모습을 카카오프렌즈만의 감성으로 재해석했다.
춘식이와 친구들은 호그와트의 4개 기숙사에 맞춰 변신했다. 춘식이는 그리핀도르, 깜식이는 슬리데린, 그레이춘은 후플푸프, 치즈냥은 래번클로 기숙사 콘셉트로 등장한다.
협업 굿즈는 총 16종으로, 마법학교의 다양한 장면을 담은 랜덤 씬 피규어와 기숙사별 키링인형, 도비 인형 피규어 키링, 케이프 블랑켓, 몬스터북 파우치 등으로 구성됐다. 기숙사별 키링인형과 랜덤 씬 피규어 풀세트는 온라인 카카오프렌즈샵에서만 판매한다.
제품은 16일부터 온라인 카카오프렌즈샵과 카카오톡 선물하기, 무신사, 전국 카카오프렌즈 오프라인 매장에서 구매할 수 있다. 온라인 카카오프렌즈샵에서는 5만원 이상 구매 시 5000원, 오프라인 매장에서는 3만원 이상 구매 시 3000원 할인받을 수 있는 첫 구매 고객 대상 쿠폰을 제공한다.
카카오프렌즈 홍대 플래그십 스토어에는 호그와트의 4개 기숙사로 변신한 춘식이와 친구들이 모인 만찬 장면을 재현한 포토존도 마련했다. 기숙사별 깃발 등을 활용해 해리포터의 마법학교 분위기를 구현했다.
카카오프렌즈 관계자는 "이번 콜라보레이션은 해리포터를 좋아하는 춘식이들이 직접 마법학교에 입학해 다양한 수업과 공간을 경험한다는 상상에서 출발했다"며 "익숙한 해리포터의 장면 속에 춘식이와 친구들만의 귀엽고 유쾌한 모습을 담은 만큼, 상품과 공간 곳곳에 숨겨진 재미를 찾아보시길 바란다"고 말했다.
flurry327@newspim.com