씨어스, 용인 신공장 개소…"웨어러블 패치 생산능력 확대"

점착소재 연구개발과 완제품 생산 한곳에서 연계

스마트팩토리 구축에 100억원 투입

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 웨어러블 인공지능(AI) 진단 모니터링 기업 씨어스가 경기도 용인시에 신공장을 개소하고 웨어러블 패치 생산능력을 기존 대비 약 1.6배 확대했다고 22일 밝혔다.

씨어스는 지난 21일 용인시 처인구 남사읍에 위치한 점착소재연구소 신공장 개소식을 개최했다. 신공장은 연면적 1033.92㎡ 규모로 4층 본관과 2층 별관으로 구성됐다. 기존 평택 본사에서 운영하던 점착소재연구소와 완제품 생산시설을 확장 이전해 연구개발과 생산을 위한 독립적인 전문 거점으로 조성했다.

회사에 따르면 평택 본사와 용인 신공장의 역할을 전문화했다. 평택 본사는 웨어러블 패치용 점착소재 코팅공정 생산을 담당하고, 용인 신공장은 점착소재 연구개발과 일회용 심전도전극 등 패치 완제품 생산을 각각 담당한다. 이를 통해 핵심 점착소재 연구개발부터 완제품 생산까지 연계하는 제조 체계를 강화했다.

이영신 씨어스 대표가 지난 21일 경기도 용인시 처인구 남사읍에서 열린 용인 신공장 개소식에서 기념사를 하고 있다. [사진=씨어스]

신공장 확충으로 기존 생산공간의 물리적 한계를 해소하고 증가하는 웨어러블 패치 수요에 대응할 수 있는 생산 기반을 확보했다. 점착소재 연구개발과 완제품 생산을 한곳에서 연계함으로써 연구 성과를 실제 양산공정에 신속하게 적용하고 제품 개발과 생산 효율성을 높일 수 있게 됐다.

씨어스는 지난 2022년 점착소재연구소 설립 이후 실리콘, 하이드로겔 등 피부점착 핵심 소재의 자체 개발과 제조공정 내재화를 추진해 왔다. 웨어러블 의료기기는 장시간 피부에 부착해 생체신호를 측정하는 특성상 안정적인 부착력과 낮은 피부 자극이 측정 품질과 사용 편의성을 좌우하는 핵심 요소다. 자체 개발한 점착소재는 UAE 현지 사업 추진 과정에서 긍정적인 평가를 받으며 해외 시장에서의 기술 경쟁력을 확인했다.

씨어스는 이번 신공장 개소로 주요 생산 기반을 확보한 만큼 향후 스마트팩토리 고도화와 글로벌 사업 확대에 투자 역량을 집중할 방침이다. 최근 조달한 1100억원 규모의 투자자금 중 100억원을 스마트팩토리 구축에 투입할 계획이다. 이를 통해 생산공정 자동화와 제조 효율성을 높여 국내 수요는 물론 향후 해외 공급 물량 확대에도 안정적으로 대응할 수 있는 생산체계를 구축한다.

채정훈 씨어스 점착소재연구소장은 "웨어러블 의료기기의 경쟁력은 AI 분석 기술뿐 아니라 장시간 안정적으로 생체신호를 측정할 수 있도록 하는 점착소재 기술에서도 나온다"며 "자체 개발한 핵심 소재의 기술력을 바탕으로 제품 품질과 생산 경쟁력을 높이고, 글로벌 시장에서도 인정받는 웨어러블 패치 제품을 공급하겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com