신한투자, '국내외 금융시장 전망' 주제로 특집 세미나 개최

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권은 22일 자산관리 고객 대상 100회 특집 세미나를 개최했다
- 세미나는 2027년 국내외 금융시장 전망과 투자전략을 5개 세션으로 제시했다
- 참여 고객 500명을 추첨해 피자·치킨세트와 모바일 상품권을 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한투자증권은 22일 오후 3시 자산관리 고객 대상 온라인 투자정보 프로그램인 '신한 Premier My세미나' 100회 특집 세미나를 개최한다고 밝혔다.
'신한 Premier My세미나'는 2023년 9월 첫 방송 이후 정기적으로 운영해 온 온라인 투자 세미나다. 회당 평균 1500여명이 참여하고 있으며, 현재까지 누적 참가자는 10만8000명을 넘어섰다.
이번 100회 특집 세미나는 이날 오후 3시부터 유튜브 '신한 Premier TV' 채널을 통해 진행된다. 국내 주요 금융기관과 시장 전문가들이 참여해 2027년 국내외 금융시장 전망과 투자전략 등을 제시할 예정이다.
세미나는 ▲2027년 시장 전망 ▲2027년 코스닥 시장 전망 ▲2027년 코스피 시장 전망 ▲2027년 해외시장 전망 ▲미국 중간선거 전망 및 글로벌 경제 영향 등 총 5개 세션으로 구성된다.
마지막 세션에서는 김지윤 박사가 '미국 중간선거 전망 및 글로벌 경제에 미치는 영향'을 주제로 특별 강연을 진행한다. 글로벌 정치·경제 환경 변화가 금융시장에 미칠 영향과 투자자들이 주목해야 할 주요 변수를 짚을 예정이다.
신한투자증권은 세미나 100회를 기념해 고객 참여 이벤트도 진행한다. 세미나 참여 인증 고객 중 500명을 추첨해 피자세트, 치킨세트, 모바일 상품권 등 경품을 제공한다. 고객 의견을 수렴하기 위한 'My세미나 우수 제안상'도 운영한다.
신한투자증권 관계자는 "My세미나는 고객들의 꾸준한 참여 속에 신한 Premier의 대표 투자 콘텐츠로 성장했다"며 "앞으로도 고객의 성공적인 자산관리를 지원할 수 있는 차별화된 투자 콘텐츠를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com