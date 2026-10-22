엔씨, '블소 NEO' 2주년 잭슨피자 콜라보

AI 핵심 요약beta
- 엔씨가 22일 블레이드앤소울 NEO 2주년 협력 이벤트를 시작했다
- 잭슨피자는 11월 20일까지 신메뉴 B&S NEO PIZZA를 판매한다
- 구매 쿠폰과 게임 임무로 의상·아이템·굿즈 보상을 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 엔씨가 PC 다중접속역할수행게임(MMORPG) '블레이드 & 소울 NEO'의 서비스 2주년을 맞아 잭슨피자와 협력 이벤트를 진행한다.
신메뉴 'B&S NEO PIZZA'는 11월 20일까지 판매된다. 치즈, 페퍼로니, 고구마를 조합한 제품이다.
잭슨피자에서 메뉴를 구매하면 게임 내에서 사용 가능한 스페셜 쿠폰을 받는다. 쿠폰을 등록하면 의상, 모자, 특별 도화 상자, 버프 아이템 등 4종의 보상을 획득할 수 있다.
컬래버레이션 의상을 착용하고 인증하면 추첨을 통해 한정판 키캡과 틴케이스, 잭슨피자 모자 등 굿즈를 받을 수 있다.
게임 내에서는 11월 18일 정기점검 전까지 '서방 대륙에서 건너온 기묘한 음식' 이벤트가 진행된다. 이용자는 일일 및 주간 임무를 달성해 피자 재료 선택 상자를 얻을 수 있다.
모은 재료는 버프 아이템 '수퍼잭슨'과 'BNS NEO 피자'로 교환 가능하다. 'BNS NEO 피자' 사용 시 '잭슨피자 환영보패' 또는 '강화 재료 선택 상자'를 선택해 받을 수 있다.
origin@newspim.com