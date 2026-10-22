IBK투자증권, 선착순 2000명에 주식 1주 증정

AI 핵심 요약beta
- IBK투자증권이 22일 아이원뱅크 고객 대상 계좌개설 행사를 시작했다
- 신규 계좌 개설 선착순 2000명에게 코스피200 종목 1주를 증정한다
- 1000만원 이상 거래 고객 10명에게 현금 50만원을 지급한다
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1000만원 이상 거래 고객 10명 추첨…현금 50만원 지급
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = IBK투자증권은 IBK기업은행과의 시너지를 강화하기 위해 모바일 애플리케이션 '아이원뱅크(i-One Bank)' 이용 고객을 대상으로 계좌개설 이벤트를 실시한다고 22일 밝혔다.
이번 이벤트는 기업은행 고객이 비대면으로 증권계좌를 개설하고 주식 거래까지 경험할 수 있도록 마련됐다. 이날부터 오는 12월 11일까지 진행된다.
이벤트 기간 아이원뱅크를 통해 신규 계좌를 개설한 고객 선착순 2000명에게 코스피200 구성 종목 중 주식 1주를 무작위로 증정한다.
신규 계좌 개설 후 이벤트 기간 내 1000만원 이상 거래한 고객 중 10명을 추첨해 현금 50만원도 지급한다.
이벤트 참여를 위해서는 별도 신청이 필요하다. 주식 경품에 대한 제세공과금(22%)은 IBK투자증권이 부담하며, 현금 경품은 제세공과금을 제외한 금액을 이벤트 신청 계좌로 지급한다.
IBK투자증권은 이번 행사를 통해 기업은행 고객의 증권투자 접근성을 높이고 은행·증권 간 연계 서비스를 확대할 계획이다.
IBK투자증권 관계자는 "이번 이벤트는 신규 고객에게 실질적인 투자 혜택을 제공하고, 증권계좌 개설부터 거래까지 자연스럽게 이어질 수 있도록 기획했다"며 "앞으로도 기업은행과의 협업을 바탕으로 고객 편의성을 높이고 차별화된 금융서비스를 제공해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com