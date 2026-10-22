고창~부안 잇는 '노을대교' 지반조사 본격화…2028년 착공 준비

AI 핵심 요약beta
- 고창군은 22일 노을대교 건설을 위한 지반조사에 착수했다.
- 해상·육상 시추조사는 7월 시작해 11월까지 마무리할 예정이다.
- 고창군은 2028년 1월 착공을 목표로 행정 지원을 이어간다.
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고창-부안 이동시간 70분에서 10분으로 단축…서해안 관광·경제 활성화 기대
[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군은 수십 년간 지역 숙원사업으로 꼽혀온 노을대교 건설을 위해 해상교량 기초 설계를 위한 지반조사에 나섰다고 22일 밝혔다.
노을대교 사업은 현재 실시설계 단계로, 최근 해상교량과 접속교 등 주요 구조물의 기초 설계를 위한 시추 구조물이 설치되면서 사업 추진에 대한 지역 주민들의 기대가 커지고 있다. 해상·육상 시추조사는 지난 7월 시작돼 오는 11월까지 마무리될 예정이다.
국토교통부 익산지방국토관리청이 시행하는 노을대교 사업은 고창군 해리면 동호리에서 부안군 변산면 도청리까지 총연장 8.87㎞의 도로를 신설하는 사업이다. 양방향 2차로 도로와 해상교량 3개소, 육상교량 1개소 등이 계획돼 있다.
대교가 완공되면 고창과 부안 간 이동시간이 기존 약 70분에서 10분으로 줄어들 것으로 전망된다.
지역 간 접근성이 개선되고 국도 간 연결체계가 완성되는 것은 물론 새만금지구와 변산반도국립공원, 세계자연유산 고창갯벌, 선운산도립공원 등을 연계한 서해안 해양관광 활성화에도 도움이 될 것으로 기대된다.
노을대교는 고창과 부안을 비롯한 서해안 주민들이 오랫동안 건설을 요구해 온 숙원사업이다.
주민들은 도로 연결을 통해 지역 간 단절을 해소하고 관광과 경제 발전의 새로운 기반을 마련할 수 있는 만큼 사업이 더 이상 지체되지 않아야 한다고 강조하고 있다.
고창군은 사업 주관기관인 익산지방국토관리청과 협력해 실시설계 등 추진 상황을 지속적으로 점검하고, 2028년 1월 착공이 이뤄질 수 있도록 행정적 대응과 지원을 이어갈 방침이다.
심덕섭 고창군수는 "실시설계와 관련 조사 절차가 진행되고 있는 만큼 주민들의 염원이 실현될 수 있도록 관계기관과 적극 협력해 조속한 착공과 사업의 차질 없는 추진에 최선을 다하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com