고창~부안 잇는 '노을대교' 지반조사 본격화…2028년 착공 준비

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해상·육상 시추조사 11월까지 마무리…총연장 8.87㎞ 도로 건설 추진

고창-부안 이동시간 70분에서 10분으로 단축…서해안 관광·경제 활성화 기대

[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군은 수십 년간 지역 숙원사업으로 꼽혀온 노을대교 건설을 위해 해상교량 기초 설계를 위한 지반조사에 나섰다고 22일 밝혔다.

노을대교 사업은 현재 실시설계 단계로, 최근 해상교량과 접속교 등 주요 구조물의 기초 설계를 위한 시추 구조물이 설치되면서 사업 추진에 대한 지역 주민들의 기대가 커지고 있다. 해상·육상 시추조사는 지난 7월 시작돼 오는 11월까지 마무리될 예정이다.

노을대교 가상 이미지[사진=고창군] 2026.10.22 gojongwin@newspim.com

국토교통부 익산지방국토관리청이 시행하는 노을대교 사업은 고창군 해리면 동호리에서 부안군 변산면 도청리까지 총연장 8.87㎞의 도로를 신설하는 사업이다. 양방향 2차로 도로와 해상교량 3개소, 육상교량 1개소 등이 계획돼 있다.

대교가 완공되면 고창과 부안 간 이동시간이 기존 약 70분에서 10분으로 줄어들 것으로 전망된다.

지역 간 접근성이 개선되고 국도 간 연결체계가 완성되는 것은 물론 새만금지구와 변산반도국립공원, 세계자연유산 고창갯벌, 선운산도립공원 등을 연계한 서해안 해양관광 활성화에도 도움이 될 것으로 기대된다.

노을대교는 고창과 부안을 비롯한 서해안 주민들이 오랫동안 건설을 요구해 온 숙원사업이다.

주민들은 도로 연결을 통해 지역 간 단절을 해소하고 관광과 경제 발전의 새로운 기반을 마련할 수 있는 만큼 사업이 더 이상 지체되지 않아야 한다고 강조하고 있다.

고창군은 사업 주관기관인 익산지방국토관리청과 협력해 실시설계 등 추진 상황을 지속적으로 점검하고, 2028년 1월 착공이 이뤄질 수 있도록 행정적 대응과 지원을 이어갈 방침이다.

심덕섭 고창군수는 "실시설계와 관련 조사 절차가 진행되고 있는 만큼 주민들의 염원이 실현될 수 있도록 관계기관과 적극 협력해 조속한 착공과 사업의 차질 없는 추진에 최선을 다하겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com