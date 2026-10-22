시선AI, 'AI 원격의료 플랫폼' 日 시장 진출

AI 핵심 요약beta
- 시선AI는 22일 일본 IT 전시회에서 원격의료 플랫폼을 공개했다
- SEEU Health는 비접촉 바이탈 측정과 AI 문진을 EMR과 연동한다
- 시선AI는 의료기관용 얼굴인증 보안 솔루션도 함께 선보였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능 전문 기업 시선AI가 AI 원격의료 플랫폼 'SEEU Health'를 일본에 론칭했다. 시선AI는 일본 최대 규모 IT 전시회 'Japan IT Week Autumn 2026'에서 SEEU Health를 공개했다고 22일 밝혔다.
SEEU Health는 비전 AI 기반 바이탈 사인 측정 기술을 활용한 원격의료 플랫폼이다. 혈압·심박수·호흡수·산소포화도를 비접촉·비침습으로 측정하고, 음성 대화 기반 AI 문진을 수행하며, 전자의무기록(EMR)과 연동된다. 환자는 PC나 휴대폰 앱만으로 이용할 수 있으며, 문진 내용과 측정 결과는 자동으로 EMR로 전달돼 의사가 진료 방향을 결정한다.
회사에 따르면 기존 비대면 진료는 의료진이 증상을 일일이 묻고 기록해야 하며 환자의 주관적 설명에만 의존하는 한계가 있었다. SEEU Health는 AI가 수행한 문진과 바이탈 측정 결과를 참고 정보로 제공해 의료진이 진료에 집중할 수 있는 환경을 제공한다. 음성 기반 문진으로 디지털 기기에 익숙하지 않은 고령 환자도 쉽게 이용할 수 있다.
시선AI는 의료기관 보안 솔루션도 함께 선보였다. 얼굴인증으로 다요소 인증(MFA)을 구현하는 'SEEU ON IdP'와 로그인 후에도 인증 상태를 실시간 모니터링하는 무자각 지속인증 솔루션 'SEEU ON'이다. 일본에서는 최근 여러 의료기관이 랜섬웨어 공격으로 EMR 시스템이 마비되는 사건이 발생했고, 후생노동성이 2027년도 이후 2요소 인증 적용을 가이드라인으로 강화했다.
시장조사기관 IMARC Group에 따르면 일본 디지털 헬스케어 시장은 2026년 약 342억 달러(약 45조원)에서 연평균 6.9% 성장해 2034년 약 583억 달러(약 77조원)에 이를 전망이다. 지난해 기준 소프트웨어가 52.8%, 원격의료가 26.4%로 가장 큰 비중을 차지했다.
남운성 시선AI 대표는 "일본 원격의료 시장은 제도적 기반을 갖췄지만 의료진의 업무 부담과 고령 환자의 낮은 접근성 때문에 신기술 도입 수요가 크다"며 "SEEU Health와 얼굴인증 기반 보안 솔루션은 일본 의료 DX 정책에 최적화된 대안이 될 것"이라고 말했다.
한편 시선AI는 SEEU Health의 국내 출시도 준비 중이다. 국내에서는 비대면 진료를 제도화한 의료법 개정안이 12월 시행될 예정이며, 시선AI는 이를 계기로 국내 시장 진출을 추진한 후 글로벌 시장으로 사업 범위를 확대할 계획이다.
nylee54@newspim.com