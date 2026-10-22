선익시스템, 평택 브레인시티 공장 준공

AI 핵심 요약beta
- 선익시스템이 22일 평택 브레인시티 신공장 준공을 완료했다
- 신공장을 차세대 디스플레이·에너지 증착장비 생산거점으로 활용한다
- Display·OLEDoS·페로브스카이트 시장 수요에 선제 대응한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 선익시스템이 평택 브레인시티 신공장 준공을 완료했다고 22일 밝혔다. 차세대 디스플레이와 에너지 분야의 증착장비 수요에 대응하는 생산거점으로 활용할 계획이다.
회사에 따르면 이번 투자는 Display, OLEDoS, 페로브스카이트 시장의 중장기 성장에 대비한 생산기반 확보라는 의미를 갖는다. 각 시장의 설비투자가 초기 단계이거나 향후 본격적인 성장이 예상되는 만큼, 고객의 투자 시점에 앞서 장비 공급 역량을 갖추는 것이 중요하다고 판단했다.
Display 분야에서는 IT용 OLED를 중심으로 대면적 증착장비의 성장 기회를 보고 있다. OLED 적용 제품이 확대되고 고성능 디스플레이에 대한 요구가 높아지면서 차세대 생산라인 구축을 위한 투자가 이어질 것으로 기대된다. 선익시스템은 축적한 대면적 증착 기술과 장비 공급 경험을 바탕으로 고객의 신규 투자에 대응할 방침이다.
OLEDoS 분야는 XR 기기와 스마트글래스 등 차세대 기기의 확산에 따라 성장이 기대되는 시장이다. 초고해상도 디스플레이 구현에 필요한 정밀 증착 기술을 기반으로, 시장이 초기 상용화 단계에서 양산 투자 단계로 확대되는 과정의 사업 기회를 확보해 나갈 계획이다.
페로브스카이트 태양전지 분야에서도 향후 상용화와 생산규모 확대에 따른 증착장비 수요에 주목하고 있으며, 건식 증착 기술의 적용 범위를 넓혀 고객의 투자 단계에 맞춰 장비 공급 역량을 강화할 예정이다.
선익시스템은 진공 증착 기술의 적용 범위를 확장하는 성장축으로 이들 사업을 육성하고 있다. 대면적 유리기판과 웨이퍼 기반의 증착 기술을 바탕으로 디스플레이와 에너지 시장을 함께 공략하고, 서로 다른 시장의 투자 수요를 연결해 수주 기반을 넓힌다는 전략이다. 시장별로 다른 투자 시기와 성장 단계를 활용해 특정 분야의 투자 일정에 대한 의존도를 낮추고, 수주와 매출이 연속적으로 이어지는 사업구조를 구축할 계획이다.
선익시스템 관계자는 "평택 브레인시티 공장 준공은 앞으로 열릴 시장을 준비하는 선제적 투자"라며 "고객의 투자가 본격화되는 시점에 기술과 생산 역량을 함께 제공할 수 있도록 준비해 왔다"고 밝혔다.
이어 "Display, OLEDoS, 페로브스카이트는 각기 다른 성장 단계에서 증착 기술의 새로운 기회를 만들어 가는 시장"이라며 "축적된 기술력에 확대된 생산기반을 더해 성장 기회를 실적으로 연결하고, 실적 공백과 변동성을 줄이며 지속적으로 성장하는 기업으로 도약하겠다"고 강조했다.
nylee54@newspim.com