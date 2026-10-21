선익시스템, OLEDoS 증착장비 추가 수주

AI 핵심 요약beta
- 선익시스템은 21일 OLEDoS 증착장비를 추가 수주했다고 밝혔다
- OLEDoS는 XR·스마트글래스에 적용되는 초고해상도 기술이다
- 선익시스템은 글로벌 고객 확대와 차세대 시장 대응에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
글로벌 시장 경쟁력 강화
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= OLED 증착장비 전문기업 선익시스템이 OLEDoS(OLED on Silicon) 증착장비를 추가 수주했다고 21일 밝혔다.
회사에 따르면 OLEDoS는 실리콘 웨이퍼 위에 OLED를 형성하는 초고해상도 디스플레이 기술로, 확장현실(XR) 기기와 스마트글래스 등 차세대 디바이스에 적용된다. 최근 인공지능(AI) 기술이 웨어러블 기기로 확대되면서 고해상도·저전력 디스플레이의 중요성이 커지고 있다.
이번 수주는 그동안 축적해온 장비 공급 경험과 증착기술을 기반으로 이뤄졌다고 회사는 설명했다. OLEDoS는 기존 디스플레이 대비 높은 화소 밀도와 정밀한 증착공정이 요구되는 분야로, 안정적인 양산을 위한 장비 기술력이 중요한 경쟁 요소다.
선익시스템은 초정밀 증착기술과 장비 개발 경험을 바탕으로 차세대 디스플레이 시장의 기술적 요구에 대응하고 있다. 스마트글래스와 XR 기기의 상용화가 본격화될 경우 OLEDoS 수요 확대에 따른 생산설비 투자 증가가 예상되는 가운데, 회사는 기존 공급 실적과 양산 대응 역량을 바탕으로 글로벌 디스플레이 기업들의 투자 확대에 대응할 방침이다.
선익시스템 관계자는 "앞으로도 OLEDoS 증착장비의 기술 경쟁력을 지속적으로 강화하는 한편, 글로벌 고객 기반을 넓혀 차세대 디스플레이 시장 성장에 적극 대응해 나갈 것"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com