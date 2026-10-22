하나은행·하나카드, 동국제강과 공급망 금융 지원

AI 핵심 요약beta
- 하나은행·하나카드·동국제강은 22일 공급망 금융 협약을 체결했다
- 스틸샵 이용 3000여 기업은 구매대출과 카드결제를 자동 연계받는다
- 세 회사는 4분기 중 클릭 한 번으로 결제되는 시스템을 시행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 하나은행과 하나카드가 동국제강과 손잡고 철강재 구매기업을 대상으로 공급망 금융 지원을 강화한다. 세 회사는 22일 업무협약을 체결했다.
협약에 따라 동국제강의 B2B 온라인 플랫폼 '스틸샵'을 이용하는 3000여 개 구매 협력기업은 철강재 구매 시 하나은행의 구매자금대출과 하나카드 결제를 자동으로 연계하는 서비스를 받게 된다. 기존에는 대출 신청과 결제가 별도로 진행되던 것을 하나의 거래로 통합하는 방식이다.
세 회사는 올해 4분기 중 '원-트랜잭션' 자동실행 결제 시스템을 시행할 예정이다. 구매기업은 플랫폼 내에서 구매 결제 버튼을 한 번 클릭하는 것만으로 대출 실행부터 구매 대금 정산까지 전 과정이 자동으로 처리된다. 기존의 서류 제출과 인터넷뱅킹 접속 등의 절차가 생략된다.
하나은행은 구매자금대출에 특별 우대금리를 적용해 중소 규모 구매기업의 조달비용 부담을 줄일 계획이다.
서유석 하나은행 기업그룹 부행장은 "은행과 카드의 금융 역량을 기업간 이커머스 플랫폼과 결합해 구매기업에게 결제 편의성과 유동성을 제공하기 위해 이번 협약을 체결했다"고 말했다. 곽진수 동국제강 영업실장은 "스틸샵을 이용하는 협력사들이 자금 부담 없이 철강재를 조달할 수 있는 결제 인프라가 마련됐다"고 덧붙였다.
romeok@newspim.com