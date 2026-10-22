[UCL] 김민재 전반만 뛰고 교체 아웃...뮌헨, 아스널과 2-2

1골 1도움 올린 케인, UCL 10경기 연속골

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 독일과 잉글랜드를 대표하는 두 거함이 장군멍군을 주고받으며 승부를 가리지 못했다.

바이에른 뮌헨은 22일(한국시간) 독일 뮌헨 알리안츠 아레나에서 열린 2026-2027 UEFA 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 3차전 아스널과의 홈 경기에서 2-2로 비겼다. 뮌헨은 승점 5(1승 2무)로 14위에 머물렀고 무패를 이어간 아스널은 승점 7(2승 1무)로 7위에 자리했다. 뮌헨의 센터백 김민재는 선발 출전했으나 45분만 소화한 뒤 교체됐다.

[뮌헨 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김민재가 22일(한국시간) UCL 리그 페이즈 3차전 아스널과의 홈 경기에서 아스널의 카이 하베르츠와 공을 다투고 있다. 2026.10.22 psoq1337@newspim.com

뮌헨은 주전급 이탈 악재 속에 경기를 시작했다. 마이클 올리세가 퇴장 징계로 요주아 키미히가 가족 장례로 빠졌다.

아스널은 전반 10분 만에 악재를 만났다. 팀 내 핵심 공격수 부카요 사카가 허벅지 통증을 호소하며 그라운드에 쓰러졌다. 아스널은 즉시 에베레치 에제를 교체 투입했다.

선제골은 아스널이 넣었다. 전반 25분 마르틴 외데고르의 절묘한 침투 패스가 뮌헨의 배후를 허물었다. 공을 잡은 에제가 박스 안에서 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 오프사이드가 선언됐으나 VAR 확인을 거쳐 득점으로 인정됐다.

[뮌헨 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=아스널 브루누 기마랑이스가 22일(한국시간) 열린 UCL 리그 페이즈 3차전 뮌헨과의 원정 경기에서 슈팅하고 있다. 2026.10.22 psoq1337@newspim.com

뮌헨에는 '해결사' 해리 케인이 있었다. 전반 35분 케인이 중원에서 문전으로 뛰어드는 알폰소 데이비스에게 송곳 같은 스루패스를 찔러 넣었다. 데이비스가 침착한 슈팅으로 마무리지으며 1-1 균형을 맞췄다.

전반을 1-1로 마친 뱅상 콤파니 뮌헨 감독은 후반 시작과 함께 김민재를 빼고 요나탄 타를 투입했다. 김민재는 전반 45분 동안 패스 성공률 81%, 공 터치 28회, 라인 브레이킹 패스 3회 등을 기록하며 다요 우파메카노와 중앙 수비를 책임졌다.

[뮌헨 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=해리 케인이 22일(한국시간) UCL 리그 페이즈 3차전 아스널과의 홈 경기에서 페널티킥 골을 넣고 기뻐하고 있다. 2026.10.22 psoq1337@newspim.com

치열한 공방 끝에 뮌헨이 역전에 성공했다. 후반 16분 케인이 시도한 강력한 슈팅이 아스널 수비수 위리엔 팀버의 팔에 맞았다. 주심은 페널티킥을 선언했다. 키커로 나선 케인이 오른쪽 상단을 정확히 뚫어내며 2-1을 만들었다. 케인은 아스널전 통산 16호 골이자 UCL 10경기 연속골을 터뜨리며 크리스티아누 호날두의 최다 기록(11경기)에 1골 차로 다가섰다.

아스널은 후반 37분 교체 투입된 빅토르 요케레스와 패스를 주고받은 데클런 라이스가 전방으로 침투했다. 라이스는 낮게 깔리는 날카로운 오른쪽 슈팅으로 노이어를 뚫어내며 다시 2-2 동점을 만들었다.

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