[UCL] 풀타임 뛴 김민재 혹평...뮌헨, 약체 바이킹과 3-3 비겨

AI 핵심 요약beta
- 바이에른 뮌헨은 14일 바이킹과 UCL 원정 경기에서 3-3으로 비겼다.
- 뮌헨은 전반 두 골을 내줬지만 케인 활약으로 3-2 역전에 성공했다.
- 올리세 퇴장 뒤 하우겐에게 동점골을 허용하며 1승 1무를 기록했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 =독일 분데스리가 명문 바이에른 뮌헨이 노르웨이 약체 바이킹을 상대로 자존심을 구겼다.
바이에른 뮌헨은 14일(한국시간) 노르웨이 스타방에르 SR-방크 아레나에서 열린 2026-2027시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 2차전 원정 경기에서 바이킹과 3-3으로 비겼다. 최근 국가대표 은퇴 소동에 휩싸였던 김민재는 요나탄 타와 함께 선발 센터백으로 출전해 90분 풀타임을 소화했으나 팀의 무승부를 막지 못했다.
뮌헨은 경기 시작 2분 만에 선제골을 내주며 흔들렸다. 코너킥 상황에서 즈라트코 트리피치가 올린 크로스를 지안니 스텐스네스가 공중볼 경합을 이겨내며 헤더로 망을 흔들었다. 동점골을 노리던 뮌헨은 전반 38분 역습 상황에서 피터 크리스티안센에게 추가골까지 허용하며 전반을 0-2로 뒤진 채 마쳤다.
절치부심한 뮌헨은 후반 대반격에 나섰다. 해결사는 해리 케인이었다. 후반 9분 콘라트 라이머가 얻어낸 페널티킥을 케인이 침착하게 차 넣으며 추격의 불씨를 살렸다. 이어 후반 15분 요슈아 키미히의 코너킥 크로스를 케인이 다시 한번 머리로 밀어 넣어 승부를 원점으로 돌렸다.
기세를 탄 뮌헨은 후반 26분 역전골까지 터뜨렸다. 케인의 로빙 스루패스를 받은 라이머가 크로스를 내줬고, 루이스 디아스가 오른발 슈팅으로 마무리하며 3-2로 뒤집었다.
그러나 어처구니없는 퇴장 변수가 발목을 잡았다. 후반 28분 마이클 올리세가 파울을 범한 직후 상대 선수의 얼굴에 공을 던지는 몰상식한 행동으로 경고 누적 퇴장을 당했다.
수적 열세에 몰린 뮌헨은 결국 리드를 지키지 못했다. 바이킹의 파상공세에 시달리던 뮌헨은 후반 45분 헤르만 하우겐에게 헤더 동점골을 허용하며 무릎을 꿇었다. 난타전 끝에 3-3 무승부로 경기가 끝나며 뮌헨은 1차전 보되/글림트전 5-0 대승의 흐름을 이어가지 못하고 1승 1무를 기록했다.
이날 풀타임을 뛴 김민재는 패스 성공률 86%, 태클 2회, 걷어내기 2회를 기록했으나 첫 실점 상황의 공중볼 경합 패배와 드리블 돌파 2회 허용 등 아쉬운 모습을 남겼다. 축구 통계 매체 '풋몹'과 '소파스코어'는 김민재에게 팀 내 세 번째로 낮은 평점을 부여하며 혹평했다.
psoq1337@newspim.com