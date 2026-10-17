'국가대표 수비수' 김민재, 獨 바이에른 뮌헨→英 아스널 이적설

AI 핵심 요약beta
- 아스널이 17일 수비 공백을 메우려 김민재 영입을 검토했다
- 김민재는 뮌헨과 2028년까지 계약해 이적 성사 여부가 불투명하다
- 뮌헨과 아스널은 22일 챔피언스리그 맞대결을 펼친다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=독일 프로축구 분데스리가 바이에른 뮌헨 소속이자 한국 국가대표 수비수 김민재의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 챔피언 아스널 이적설이 불거졌다.
영국 매체 스카이스포츠는 17일(한국 시간) "아스널이 다가올 겨울 이적시장에서 김민재를 영입을 검토하고 있다"고 전했다. 아스널 수비수 피에로 잉카피에가 부상을 당해 수비 공백을 메우기 위해 김민재를 주시하고 있다는 것이다.
앞서 아스널 스카우트 마우리치오 미켈리는 2022년 페네르바체(튀르키예)에서 뛰던 김민재를 나폴리(이탈리아)로 데려온 적이 있다.
스카이스포츠는 "아스널이 제시할 이적료 규모에 따라 뮌헨의 의사가 결정될 것으로 보인다"고 전했다.
김민재는 뮌헨과 2028년까지 계약을 맺었다. 2년이나 계약이 남은 만큼 뮌헨이 김민재의 이적에 동의할지는 미지수다.
아스널을 비롯한 복수의 EPL 구단들이 김민재에 대한 관심을 보였다. 하지만 뮌헨이 이적을 허용하지 않았다. 게다가 김민재도 뮌헨에 몸담은 것을 만족하는 의사를 여러번 드러낸 바 있다.
한편 뮌헨과 아스널은 오는 22일 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 2026~2027시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 맞대결을 펼친다.
willowdy@newspim.com