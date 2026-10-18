김민재 77분 철벽 수비…뮌헨, 라이프치히 완파 선두 탈환

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김민재가 철벽 수비와 공격 기점 역할을 완벽히 수행하며 바이에른 뮌헨의 대승에 기여했다. 뮌헨은 18일(한국시간) 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 2026-2027 독일 분데스리가 6라운드 홈 경기에서 RB 라이프치히를 6-1로 완파했다.

뮌헨은 개막 6경기 연속 무패(4승 2무·승점 14)를 달렸다. 보루시아 도르트문트와 승점이 같아졌으나 골 득실에서 앞서 선두로 올라섰다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 18일(한국시간) 독일 분데스리가 6라운드 홈 경기에서 RB 라이프치히전에서 디아즈의 선제골에 팀 동료들과 기뻐을 나누는김민재. [사진=뮌헨 SNS] 2026.10.18 psoq1337@newspim.com

김민재는 다요 우파메카노와 함께 중앙 수비수로 선발 출전했다. 후반 32분 사샤 보이와 교체될 때까지 77분 동안 그라운드를 누볐다. 수비 기여 5회, 가로채기 2회, 패스 성공률 97%를 기록했다. 롱패스도 5차례 시도해 4차례 성공시키며 안정적인 경기력을 보였다.

뮌헨은 전반 12분 조슈아 키미히의 패스를 받은 루이스 디아스가 선제골을 터뜨렸다. 전반 26분에는 디아스의 패스를 받은 알렉산다르 파블로비치가 추가골을 넣었다. 전반 34분 마이클 올리세의 득점까지 더해 전반을 3-0으로 마쳤다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 18일(한국시간) 독일 분데스리가 6라운드 홈 경기에서 RB 라이프치히전에서 헤트트릭을 기록한 루이스 디아스. [사진=뮌헨 SNS] 2026.10.18 psoq1337@newspim.com

후반 2분 해리 케인의 패스를 받은 디아스가 오른발 슈팅으로 멀티골을 완성했다. 다섯 번째 골에서는 김민재가 시발점 역할을 했다. 후반 8분 상대 침투 패스를 여유롭게 차단한 김민재가 중원의 올리세에게 정확한 패스를 전달했다. 이 공이 디아스와 너새니얼 브라운을 거쳐 케인의 득점으로 이어졌다.

디아스는 후반 24분 오른발 슈팅으로 해트트릭을 완성하며 이날 3골 1도움의 원맨쇼를 펼쳤다. 케인 역시 1골 2도움으로 승리에 힘을 보탰다. 뮌헨은 후반 32분 김민재를 벤치로 불러들인 뒤 후반 추가시간 한 골을 내줬으나 6-1 대승으로 경기를 끝냈다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 18일(한국시간) 독일 분데스리가 6라운드 홈 경기에서 RB 라이프치히전에 다요 우파메카노와 함께 중앙 수비수로 선발 출전한 김민재. [사진=뮌헨 SNS] 2026.10.18 psoq1337@newspim.com

독일 현지 매체들의 호평이 이어졌다. 아벤트차이퉁은 김민재에게 팀 내 최고 수준인 평점 2를 부여하며 강력한 경기력을 보여줬다고 평가했다. T-온라인 역시 주중 경기 실수를 털어내고 훨씬 집중력 있는 수비를 선보였다고 전했다.

우니온 베를린의 정우영은 도르트문트와의 홈 경기에 선발 출전해 후반 45분까지 뛰었으나 공격 포인트를 올리지 못했고 팀은 0-0으로 비겼다.

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