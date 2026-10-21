[2026AG] 김옥금·박홍조, 슛오프 끝에 장애인 양궁 혼성 2연패 달성

AI 핵심 요약beta
- 김옥금과 박홍조가 21일 아시안패러게임 양궁 금메달을 획득했다
- 한국은 중국을 꺾고 W1 혼성 단체전 2연패를 달성했다
- 한국 양궁 대표팀은 이번 대회 첫 금메달을 신고했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 장애인 대표팀 최고령 선수 김옥금(66·광주광역시청)이 박홍조(43·서울시청)와 함께 아시안패러게임 양궁 혼성 단체전 2연패를 달성했다.
김옥금·박홍조 조는 21일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안패러게임 양궁 W1 혼성 단체전 결승에서 중국의 천멍칸·장샨신 조를 5-4(36-34, 34-36, 33-34, 37-36, 17-15)로 꺾었다.
이로써 한국은 2022 항저우 대회에 이어 해당 종목 2회 연속 정상에 올랐다. 이번 대회 한국 양궁 대표팀이 수확한 첫 금메달이기도 하다.
결승전은 마지막 한 발까지 결과를 예측하기 어려운 접전이었다. 한국은 1세트를 36-34로 가져오며 기분 좋게 출발했다. 그러나 2세트를 34-36으로 내준 데 이어 3세트에서도 33-34로 패하면서 세트 점수 2-4로 역전을 허용했다.
한 세트만 더 내주면 금메달을 놓치는 상황이었다. 벼랑 끝에 몰린 김옥금과 박홍조는 4세트에서 집중력을 끌어올렸다. 두 선수는 연달아 9점 이상의 점수를 기록하며 중국을 압박했다.
특히 세트 초반 두 발이 8점과 9점의 경계선에 걸렸지만 판독 결과 모두 9점으로 인정됐다. 한국은 4세트를 37-36으로 따내며 세트 점수 4-4를 만들었다.
금메달의 주인공은 슛오프에서 결정됐다. 중국이 첫 발에서 6점에 그친 뒤 두 번째 화살을 9점에 꽂아 합계 15점을 기록했다. 반면 김옥금과 박홍조는 각각 9점과 8점을 쏘며 17점을 합작했다. 결국 한국이 슛오프를 17-15로 제압하며 극적인 역전 우승을 완성했다.
이날 앞서 열린 W1 남자복식과 여자복식에서 메달 획득에 실패했던 한국 양궁 대표팀은 혼성 단체전에서 마침내 첫 금메달을 신고했다.
wcn05002@newspim.com