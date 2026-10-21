[2026AG] 일본이 또...中-이란 좌식배구 경기 전 애국가가

AI 핵심 요약beta
- 조직위는 19일 아시안패러게임에서 국가 관련 실수 3건이 발생했다고 밝혔다
- 중국 경기에서 애국가가, 태권도 시상식에서 이란 국가가 잘못 재생됐다
- 조직위는 음악재생 소프트웨어 설정 실수라며 재발 방지를 약속했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=아시안게임에 이어 일본에서 개최 중인 아시안패러게임에서도 다른 나라 국가를 잘못 트는 실수가 다시 발생했다
일본 쿄도통신을 포함한 복수 매체는 21일 "아시안패러게임에서도 다른 나라 국가를 잘못 트는 실수가 발생했다"고 밝혔다.
2026 아이치·나고야 아시안패러게임 조직위원회 회장대행인 나고야시 히로사와 이치로 시장은 이날 지난 19일만 3건의 국가 관련 실수가 발생했다고 밝혔다.
19일 오후 열린 중국과 이란의 여자 좌식배구 경기에서는 경기 전 중국 국가가 나올 차례에 한국의 애국가가 재생됐다. 조직위는 국가가 잘못 흘러나오고 있다는 것을 알아차리고 중간부터 중국 국가를 내보냈다.
비슷한 실수는 같은 날 태권도 경기 시상식에서도 나왔다. 여자 경기에서는 몽골, 남자 경기에서는 대만 선수가 우승했지만 모두 이란 국가가 흘러나왔다.
여자 경기 시상식에서는 중간에 이란 국가를 멈추고 몽골 국가를 내보냈다. 하지만 남자 경기는 이날 다시 시상식이 열렸다.
조직위는 "음악재생 소프트웨어의 설정 실수가 원인"이라고 설명했다. 히로사와 시장은 이날 "다시 또 이런 트러블이 발생해 드릴 말씀이 없다"고 입장을 밝혔다.
한편 패러게임에 앞서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임에서도 남자 하키 한국과 방글라데시 경기를 앞두고 애국가 대신 북한 국가가 흘러나오는 사고가 발생했다. 이에 대해 대한체육회가 대회 조직위에 항의했고, 조직위원회가 공식 사과하기도 했다.
이후 남자 축구 결승 후 열린 시상식에서 우승한 태극기가 제때 올라가지 않아 빈축을 사기도 했다.
willowdy@newspim.com