세종시, 균형성장사업 최우수·도시형 교통모델 우수사례 선정

AI 핵심 요약beta
- 세종시는 21일 균형성장사업 평가에서 전국 1위로 선정됐다
- 도시형 교통모델도 두루타·이응버스로 우수사례에 뽑혔다
- 체계적 성과관리와 맞춤형 교통서비스 성과를 인정받았다
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두루타·이응버스 등 수요응답형 교통, 주민 이동권 보장 성과
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 2026년도 균형성장사업 평가에서 최우수 지자체로 선정된 데 이어 도시형 교통모델 사업도 우수사례에 이름을 올렸다.
21일 시에 따르면 세종시는 이날 대통령 직속 지방시대위원회가 주관한 '2026년도 균형성장사업 우수사례 시상식'에서 시·도평가 총괄부문 전국 1위를 차지해 최우수 지자체로 선정됐다.
지방시대위원회는 매년 지역균형발전특별회계 지원사업을 대상으로 추진 성과와 관리 체계 등을 평가해 우수 지자체와 사업을 선정하고 있다.
시는 균형성장사업의 체계적인 성과관리와 모니터링 기반을 구축하고 자체평가위원회를 운영해 평가의 객관성과 효율성을 높인 점에서 좋은 평가를 받았다.
이번 수상으로 시는 2020년과 2022년, 2023년, 2024년에 이어 균형성장사업 최우수 지자체에 선정됐다.
사업부문에서는 도시형 교통모델이 우수사례로 뽑혔다. 두루타와 이응버스 등 수요응답형 버스를 운영해 대중교통 이용이 어려운 지역 주민에게 맞춤형 교통서비스를 제공하고 이동권 보장과 지역 간 균형발전에 기여한 점이 인정됐다.
지방시대위원회는 우수사례로 선정된 기관과 개인에게 표창을 수여하고 우수사례집을 발간해 전국에 배포할 예정이다.
조상호 시장은 "이번 수상은 시민과 함께 지역에 필요한 사업을 발굴하고 내실 있게 추진해 온 결과"라며 "시민이 일상에서 체감할 수 있는 성과를 만들고 지역이 고르게 발전할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com