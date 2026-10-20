세종시, 근로환경 개선 우수기업 3곳 '행복일터' 선정

AI 핵심 요약beta
- 세종시는 20일 엔케이 주식회사에 행복일터 인증을 했다
- 올해 세종형 행복일터에 기업 3곳을 선정했다
- 선정 기업들은 노사 협력과 근로환경 개선을 인정받았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 노사 협력과 근로환경 개선을 통해 건강한 직장문화 조성에 힘쓴 기업 3곳을 '세종형 행복일터'로 선정했다.
시는 20일 '2026년 세종형 행복일터'로 선정된 엔케이 주식회사를 방문해 인증 현판을 전달했다고 밝혔다.
세종형 행복일터 인증제는 고용평등과 일·생활 균형, 노사상생 등 건강한 근로문화 정착에 힘쓰는 기업을 발굴하고 지원하는 제도다.
올해 선정된 기업은 엔케이 주식회사와 제이비솔루션, ㈜한국건강식품연구소 등 3곳이다. 이들 기업은 노사 간 신뢰와 협력을 바탕으로 근로자 권익을 높이고 일하기 좋은 근무환경을 조성한 점을 인정받았다.
엔케이 주식회사는 월간 우수사원 포상과 분기별 워크숍 등을 운영하며 노사 간 소통과 협력을 강화해 이번 인증을 받았다.
시는 오는 12월 나머지 선정 기업 2곳에도 인증 현판을 전달할 예정이다.
박성수 경제부시장은 "근로자가 행복하게 일할 수 있는 환경은 기업의 지속적인 성장을 뒷받침하는 든든한 기반"이라며 "일하기 좋은 직장 조성에 앞장서는 기업들의 노력이 지역사회 전반으로 확산할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com