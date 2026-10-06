세종시, 파크골프 운영 개선·시설 확충 모색

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파크골프 발전 협의체 첫 간담회 열고 현장 의견 수렴

북부권 9홀 설계 완료…36홀 장애인 겸용 시설도 검토

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 급증하는 파크골프 수요에 대응해 운영 체계를 개선하고 시설을 확충하는 등 파크골프 활성화 방안 마련에 나섰다.

세종시는 6일 시청 집현실에서 '파크골프 발전 협의체(TF) 1차 간담회'를 열고 파크골프장 운영 개선과 증설 계획, 전국대회 유치 등 발전 방안을 논의했다고 밝혔다.

세종시가 6일 시청 집현실에서 '파크골프 발전 협의체(TF) 1차 간담회'를 진행했다. [사진=세종시] 2026.10.06 vincent977@newspim.com

이번 간담회에는 협의체 위원장인 박성수 경제부시장을 비롯해 협의체 위원 11명과 관계 공무원 등 20여 명이 참석했다.

지난달 구성된 파크골프 발전 협의체는 의결권 없이 현장 의견을 수렴하고 파크골프장 운영과 시설 확충 등에 대한 자문을 하는 기구다.

이날 참석자들은 파크골프장 운영·관리 과정에서 나타난 현장의 의견을 공유하고 이용자와 관계기관의 요구사항을 논의했다. 전국대회 유치와 파크골프장 육성 조례 제정 등 실수요자들이 제안한 사항도 함께 다뤘다.

시설관리사업소는 파크골프장 운영·관리 개선 방안을, 체육진흥과는 관내 파크골프장 증설 계획을 각각 보고했다.

시는 북부권 시니어친화형 국민체육센터와 연계해 9홀 규모의 파크골프장 조성을 위한 설계를 마친 상태다.

장기적으로는 하천 유휴부지를 활용해 36홀 규모의 장애인 겸용 파크골프장 조성도 검토한다.

시는 이날 논의된 내용을 이달 중 검토해 관계기관과 공유하고, 2차 간담회를 여는 등 후속 논의를 이어갈 계획이다.

박 경제부시장은 "제시된 의견은 실현 가능성 등을 포함해 면밀히 검토하겠다"며 "시민들이 더욱 편리하게 이용할 수 있는 파크골프 환경을 조성하겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com