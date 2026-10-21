[MLB] '44년 만의 WS' MIL, '1000달러 청동' 타임리스 티켓구매자 홀대 논란에 진화 나서

AI 핵심 요약beta
- 밀워키는 21일 타임리스 티켓 구매 팬들과 약속을 지키지 않아 논란을 일으켰다
- 2015년 1000달러 티켓 구매자들이 월드시리즈 좋은 좌석을 받지 못했다고 주장했다
- 밀워키는 좌석 재배정과 향후 경기 이용권을 보상책으로 마련했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=44년 만에 월드시리즈(WS·7전 4승제)에 진출한 메이저리그(MLB) 밀워키가 11년 전 고액 입장권을 구매한 팬들과 약속을 지키지 않아 논란을 불렀다.
미국 AP통신을 포함한 복수의 매체는 21일(한국 시간) "밀워키는 2015년 1000달러(약 133만원)를 내면 향후 구단이 치르는 어떤 경기든 입장할 수 있는 '타임리스 티켓'을 판매했다"고 전했다.
당시 밀워키는 타임리스 티켓 소지자는 시즌권 소지자 다음으로 좋은 좌석을 배정받을 수 있고, 정가로 추가 티켓 3장까지 구매할 수 있다고 홍보했다. 1000명에게만 판매한 이 티켓은 언제든지 사용할 수 있다고 덧붙였다.
한 팬은 올 시즌 타임리스 티켓을 사용하려 했지만 상층 테라스석이나 입석 밖에 없었다. 이 팬이 일반 예매 구역을 확인하자, 더 좋은 구역이 남은 것을 확인했다. 게다가 WS 티켓 상당량이 올 시즌권자 뿐만 아니라 내년 시즌권 구매 예정자들에게 배정됐다는 것을 듣고 이를 SNS에 올렸다.
결국 이 팬은 밀워키와 협의 끝에 WS 1차전 우측 외야 구석 하단석 1장과 2차전 400레벨 좌석 3장을 확보했다.
해당 논란이 가속화되자, 밀워키 릭 슐레진저 구단 사업 운영 부문 사장은 "요청을 처리하는 절차에서 내부 소통에 실수가 있었다는 점을 인정한다. 이용할 수 있는 좌석이 제한적이었다고 해도 프로그램의 취지를 살리지 못했다. 해결 방안을 마련하기 위해 계속 노력하고 있다"고 말했다.
밀워키는 WS 입장권을 신청한 모든 타임리스 티켓 소지자들에게 배정된 좌석을 그대로 제공하고, 향후 다른 시즌에 열리는 경기에서 한 번 더 사용할 수 있도록 보상 방안을 마련했다.
하지만 일각에서는 12년 전 '타임리스 티켓'을 사는 것보다 일반 판매 기간에 WS 티켓을 사는 것이 더 나았을 것이라는 냉소적인 입장도 제기됐다.
지난 1982년 WS에서는 세인트루이스에 3승 4패로 패해 우승에 실패했던 밀워키는 44년 만의 우승에 도전한다. 하지만 WS 시작 전부터 잡음이 나오고 있다.
willowdy@newspim.com