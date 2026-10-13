[MLB] 밀워키, NLCS 2연승…다저스 월드시리즈 3연패 먹구름

AI 핵심 요약beta
- 밀워키가 13일 다저스를 7-4로 꺾고 NLCS 2연승했다
- 콘트레라스가 홈런 포함 3타점으로 승리를 이끌었다
- 밀워키 불펜진은 5이닝 퍼펙트 투구로 다저스 타선을 봉쇄했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
다저스 선발 야마모토 3회 조기 강판·오타니 무안타 침묵…원정 2연패
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 밀워키 브루어스가 홈에서 LA 다저스를 연파하며 44년 만의 월드시리즈 진출에 한 발 더 다가섰다.
밀워키는 13일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 2026 메이저리그 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 2차전에서 홈런 포함 3타점으로 맹활약한 윌리엄 콘트레라스와 철벽 불펜진을 앞세워 다저스를 7-4로 제압했다. 안방에서 열린 1, 2차전을 모두 쓸어 담은 밀워키는 7전 4선승제 시리즈에서 유리한 고지를 점했다.
다저스는 1회초 무키 베츠의 볼넷과 상대 폭투 등으로 만든 1사 3루에서 테오스카 에르난데스의 희생플라이로 기선제압에 성공했다. 밀워키는 1회말 곧바로 콘트레라스의 좌전 적시타로 균형을 맞췄다. 3회초 다저스가 상대 견제 실책을 틈타 2-1로 다시 달아나자, 밀워키는 3회말 2사 만루에서 크리스티안 옐리치의 2타점 적시타로 3-2 역전에 성공했다. 다저스 선발 야마모토 요시노부는 3회를 채우지 못하고 2.2이닝 3실점으로 조기 강판됐다.
실책으로 얼룩진 시소게임이 이어졌다. 5회초 다저스는 밀워키 투수 로건 헨더슨의 악송구를 발판 삼아 4-3으로 재역전했다. 하지만 밀워키엔 콘트레라스가 있었다. 콘트레라스는 5회말 동점 솔로 홈런을 터뜨리며 경기를 원점으로 돌렸다. 이어 4-4로 맞선 6회말 1사 1, 3루 찬스에서 좌전 적시타를 때려내며 팀에 5-4 리드를 안겼다. 승기를 잡은 밀워키는 8회말 브라이스 투랑과 제이크 바우어스의 연속 적시타로 2점을 더 보태 승부에 쐐기를 박았다.
밀워키 구원진의 피칭은 완벽했다. 5회 등판한 더스틴 메이를 시작으로 조조 로메로, 애브너 유리베, 애런 애쉬비가 이어 던지며 5이닝 동안 단 한 명의 출루도 허용하지 않는 퍼펙트 합작투로 다저스 타선을 완전히 틀어막았다.
다저스는 간판타자 오타니 쇼헤이가 4타수 무안타 2삼진으로 침묵하고 팀 타선이 3안타에 묶이며 월드시리즈 3연패 도전에 비상이 걸렸다. 양 팀은 오는 15일 다저 스타디움으로 장소를 옮겨 3차전을 치른다.
psoq1337@newspim.com