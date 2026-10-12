[MLB] 밀워키, 다저스와 NLCS 1차전 승리...김혜성 NLCS 엔트리 제외

AI 핵심 요약beta
- 밀워키가 12일 NLCS 1차전서 다저스를 2-1로 꺾었다
- 브라이스 투랑 동점포와 루이스 라라 역전타가 승부를 갈랐다
- 다저스는 병살타 3개에 막혔고 김혜성은 엔트리서 제외됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
스쿠발 5이닝 2실점...다저스 월드시리즈 3연패 비상
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 메이저리그 전체 승률 1위 밀워키 브루어스가 '천적' LA 다저스를 잡고 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 기선제압에 성공했다.
밀워키는 12일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 포스트시즌 NLCS 1차전 홈경기에서 다저스에 2-1 역전승을 거뒀다. 먼저 1승을 챙긴 밀워키는 가을야구에서 이어지던 다저스전 7연패 사슬도 끊어냈다. 반면 월드시리즈 3연패를 노리는 다저스는 첫 경기를 내주며 불리한 위치에 몰렸다.
다저스는 2회초 선두타자 오타니 쇼헤이의 볼넷과 테오스카 에르난데스의 안타로 기회를 잡았고 앤디 파헤스의 1타점 적시타로 오타니가 홈을 밟았다. 이어 카일 터커가 볼넷을 골라 1사 만루 기회를 이어갔으나 키케 에르난데스가 병살타를 때려 추가 득점에 실패했다. 다저스는 1회 윌 스미스, 5회 프레디 프리먼까지 포함해 이날만 3개의 병살타를 기록하며 스스로 발목을 잡았다.
밀워키는 차근차근 반격에 나섰다. 4회말 선두타자 브라이스 투랑이 다저스 선발 타릭 스쿠발을 상대로 좌중간 담장을 넘기는 동점 솔로 홈런을 터뜨렸다. 이어 5회말 선두타자 개릇 미첼의 볼넷과 쿠퍼 프랫의 희생번트로 만든 1사 2루에서 루이스 라라가 1타점 역전 적시타를 때려 승부를 뒤집었다.
이날 대결은 아메리칸리그 사이영상을 2년 내리 석권한 '우승 청부사' 태릭 스쿠벌과 올해 내셔널리그 사이영상 수상이 유력한 시속 160㎞ 광속구 사나이 제이컵 미저로우스키(밀워키)의 선발 투수 대결로 관심을 끌었다.
미저라우스키는 4.1이닝 5피안타 3볼넷 5탈삼진 1실점을 기록한 뒤 5회 위기에서 마운드를 내려왔다. 구원 등판한 DL 홀이 프리먼을 병살타로 처리하며 불을 껐다. 스쿠발은 5이닝 5피안타(1피홈런) 2볼넷 7탈삼진 2실점으로 제 몫을 다했으나 타선 지원을 받지 못해 패전투수가 됐다.
이후 양 팀 불펜진은 단 한 점도 허용하지 않는 명품 투구전을 벌였다. 밀워키는 애런 애쉬비가 2이닝을 무실점으로 막아내며 다저스 타선을 묶었다. 9회초 등판한 마무리 트레버 메길은 2사 후 볼넷 2개를 내주며 2사 1, 2루 위기에 몰렸으나 무키 베츠를 중견수 뜬공으로 처리해 1점 차 승리를 지켜냈다.
다저스의 오타니는 3타수 1안타 1득점 1볼넷을 기록했으나 팀 패배를 막지 못했다. 한국인 야수 김혜성은 엔트리에서 제외돼 경기에 출전하지 못했다. 양 팀은 오는 13일 같은 장소에서 NLCS 2차전을 치른다.
psoq1337@newspim.com