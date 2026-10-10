[MLB] 다저스, NLCS 로스터 투수 1명 늘려...김혜성 탈락 가능성

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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 메이저리그(MLB) 포스트시즌에 유일하게 남아있던 한국인 빅리거 김혜성(LA 다저스)이 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 로스터에서 제외될 위기에 처했다.

데이브 로버츠 다저스 감독은 10일(한국시간) 현지 취재진과의 인터뷰에서 7전 4승제로 치러지는 NLCS를 앞두고 마운드를 보강하는 로스터 조정 구상을 발표했다.

다저스는 5전 3승제였던 디비전시리즈(NLDS)를 야수 14명, 투수 12명으로 치러 승리했다. 그러나 장기전인 NLCS에서는 투수를 13명으로 늘리는 방안을 확정 지었다. 이미 투수 에밋 시한과 카일 허트를 선수단에 합류시켜 훈련을 시작했다. 투수가 한 명 늘어남에 따라 26인 엔트리에서 야수 한 명이 빠져야 한다.

[애틀랜타 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김혜성(오른쪽)과 무키 베츠가 8일(한국시간) 2026 메이저리그 포스트시즌 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS) 4차전 9회말 승리를 확정짓고 포옹하고 있다. 2026.10.8 psoq1337@newspim.com

가장 유력한 탈락 후보는 김혜성이다. 스포츠일러스트레이티드(SI) 등 현지 언론은 대주자와 대수비 요원인 김혜성의 제외를 전망했다. 김혜성은 NLDS 4차전 9회말 2루수 대수비로 한 차례 출전하는 데 그치며 확실한 입지를 다지지 못했다. 유일한 변수는 엉덩이와 허리 부상을 입은 베테랑 야수 미겔 로하스의 상태다. 로하스가 로스터에서 제외될 경우 김혜성이 극적으로 생존할 가능성도 남아있다.

김혜성마저 명단에서 떨어져 나간다면 이번 NLCS 무대에서 한국 선수는 완전히 자취를 감추게 된다. 이정후(샌프란시스코 자이언츠)는 정규시즌 탈락으로 가을야구에 나서지 못했고 김하성(애틀랜타 브레이브스)과 송성문(샌디에이고 파드리스) 역시 NLDS 문턱에서 팀의 탈락과 로스터 미포함으로 짐을 쌌다.

다저스는 오는 12일부터 밀워키 브루어스와 월드시리즈 진출권을 두고 맞붙는다.

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