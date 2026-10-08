[MLB] 다저스, 애틀랜타 꺾고 NLCS 선착…결장한 김하성 시즌 종료

AI 핵심 요약beta
- LA 다저스가 8일 애틀랜타를 4-1로 꺾었다.
- 다저스는 NLDS 3승 1패로 NLCS에 선착했다.
- 김하성은 부진 끝에 벤치를 지키며 탈락했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
김혜성 9회말 대수비 출전...김하성, 애틀랜타와 1년 동행 허무한 마무리
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = LA 다저스가 애틀랜타 브레이브스를 따돌리고 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS)에 선착했다.
다저스는 8일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타의 트루이스트 파크에서 열린 2026 메이저리그 포스트시즌 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS) 4차전에서 애틀랜타를 4-1로 꺾었다. 시리즈 전적 3승 1패를 거둔 다저스는 3년 연속 NLCS에 올라 월드시리즈 진출을 다투게 됐다.
이날 애틀랜타는 부진한 김하성 대신 마우리시오 두본을 유격수로 기용하는 변화를 택했으나 치명적인 실책이 겹치며 아쉬움을 남겼다.
애틀랜타는 1회말 마이클 해리스 2세의 안타와 도루, 폭투를 묶어 앞서갔다. 다저스는 2회초 곧바로 균형을 맞췄다. 볼넷으로 출루한 오타니 쇼헤이가 포수 송구 실책을 틈타 3루까지 진루했고 맥스 먼시의 타구를 유격수 두본이 놓치는 치명적인 실책을 범하면서 홈을 밟아 동점이 됐다.
팽팽하던 1-1 균형은 7회초에 깨졌다. 다저스는 테오스카 에르난데스의 안타와 볼넷 2개로 만든 2사 만루 찬스에서 안디 파헤스가 2타점 중전 적시타를 터뜨려 승기를 잡았다. 9회초에는 먼시가 우측 담장을 넘어가는 솔로 홈런을 터뜨려 3점 차로 달아나며 승리에 쐐기를 박았다.
다저스 불펜은 철벽 투구를 선보였다. 선발 타일러 글래스노우가 5회를 채우지 못했으나 뒤이어 등판한 불펜진이 애틀랜타 타선을 무실점으로 틀어막았다. 6회 2사 2루 위기를 넘긴 엔리케 에르난데스에 이어 태너 스캇과 에드윈 디아즈가 차례로 마운드를 지키며 승리를 매조졌다.
이번 애틀랜타의 탈락으로 김하성과 1년 동행도 씁쓸하게 마무리됐다. 올 시즌 초 빙판길 부상으로 수술을 받았던 김하성은 복귀 후 극도의 부진에 시달렸고 이번 포스트시즌에서도 5타수 무안타에 그쳤다. 이날 경기에서도 벤치를 지키며 출전하지 못했다. 다저스의 김혜성은 9회말 2루수 대수비로 투입되어 올해 포스트시즌 첫 경기를 소화했다.
psoq1337@newspim.com