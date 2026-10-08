[MLB] 밀워키, 샌디에이고 잡고 NLCS 진출..."다저스 나와라"

AI 핵심 요약beta
- 밀워키가 8일 샌디에이고를 3-1로 꺾고 NLCS에 진출했다.
- 미첼과 추리오가 적시타를 쳤고 프렐릭이 쐐기점에 기여했다.
- 애쉬비가 3이닝 무실점 호투로 승리를 지켰다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 밀워키 브루어스가 샌디에이고 파드리스를 제압하고 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 진출에 성공했다. 지난해 NLCS에서 다저스에 패했던 밀워키가 올해 설욕에 성공하며 월드시리즈 무대에 오를 기회를 잡았다.
밀워키는 8일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌디에이고의 펫코 파크에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 포스트시즌 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS) 4차전에서 샌디에이고를 3-1로 꺾었다. 시리즈 전적 3승 1패를 기록한 밀워키는 NLCS 진출을 확정하며, 지난해에 이어 LA 다저스와 월드시리즈 진출을 놓고 맞붙게 됐다.
경기는 초반부터 팽팽한 투수전 양상으로 흘렀다. 밀워키는 3회초 샐 프렐릭이 안타와 도루로 무사 2루 찬스를 만들었고 개럿 미첼이 중전 적시타를 터뜨려 먼저 앞서갔다. 샌디에이고는 3회말 선두 타자로 나선 페르난도 타티스 주니어가 밀워키 선발 로버트 개서를 상대로 동점 솔로 홈런을 터뜨려 1-1 균형을 맞췄다.
승부는 5회초에 갈렸다. 선두 타자 미첼이 3루타를 뽑아내며 포문을 열었고 이어진 찬스에서 잭슨 추리오가 적시타를 날려 2-1로 리드를 되찾았다. 밀워키는 6회초에도 프렐릭의 희생플라이로 1점을 더 보태 3-1로 점수 차를 벌렸다.
샌디에이고는 7회초 출산 휴가를 마치고 복귀한 마무리 메이슨 밀러를 투입하며 총력전에 나섰다. 밀러가 위기를 막아낸 뒤 8회말 1사 1루 상황에서 매니 마차도가 사실상 홈런과 다름없는 장타를 날렸으나 밀워키 미첼이 펜스 앞에서 슈퍼캐치로 걷어냈다. 마차도는 얼굴을 감사며 짙은 아쉬움을 표했다. 샌디에이고는 9회말 마지막 공격에서도 만회점에 실패하며 고개를 숙였다.
밀워키 선발 개서는 4이닝 1실점을 기록한 뒤 마운드를 내려갔고 이어 등판한 애런 애쉬비가 3이닝 노히트 투구로 샌디에이고 타선을 완벽하게 봉쇄했다.
psoq1337@newspim.com