크래프톤, 자체 개발 독자 고효율 LLM 공개

AI 핵심 요약beta
- 크래프톤이 21일 자체 개발한 30B급 라온-1 미니를 공개했다
- 라온-1 미니는 무료 활용 가능한 한·영 지원 오픈소스 모델이다
- 크래프톤은 성능 개선 후 정식 버전과 기술 보고서를 공개할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자 = 크래프톤이 자체 개발한 30B급 거대언어모델(LLM) '라온-1 미니'의 프리뷰 버전을 21일 공개했다. 허깅페이스에 아파치 2.0 라이선스로 공개돼 누구나 무료로 다운로드해 연구와 상업적 목적에 활용할 수 있다.
라온-1 미니는 모델 설계부터 학습까지 전 과정을 크래프톤이 직접 수행했다. 영어와 한국어를 지원한다. 전문가 혼합(MoE) 구조와 자체 개발한 선형 어텐션 기술을 결합해 성능과 추론 효율성을 동시에 확보했다. 300억 개 파라미터 중 필요한 40억 개만 활성화하는 방식으로 빠른 응답 속도와 낮은 추론 비용을 실현했다.
해외 동급 규모 모델 대비 우수한 성능을 갖췄으며 일부 지표에서는 국내 대형 모델에 근접했다. 자연스러운 한국어 대화 능력과 빠른 응답 속도가 특징이다. 형식 지정과 페르소나 설정 등 지시를 정확히 따르는 능력도 뛰어나 여러 단계의 작업을 스스로 처리하는 에이전트 활용에 적합하다.
크래프톤은 LLM 개발에서 비용 효율성을 핵심으로 삼았다. AI 활용이 산업 전반으로 확산되면서 모델의 경쟁력을 가르는 것은 성능뿐만 아니라 실제 사용 환경에서의 비용 대비 성능이라고 판단했기 때문이다.
크래프톤은 라온-1 미니를 지속적으로 업데이트해 성능을 개선한 뒤 정식 버전을 선보일 계획이다. 정식 버전 출시 때는 모델의 학습 과정과 최종 성능을 상세히 기술한 테크니컬 리포트도 함께 공개한다.
크래프톤은 4월 AI 모델 브랜드 '라온'을 출범하고 음성 언어 모델, 실시간 음성 대화 모델, 텍스트-음성 변환 모델, 비전 인코더 등 4종의 AI 모델을 오픈소스로 공개한 바 있다. 라온-1 미니는 향후 크래프톤이 개발할 AI 모델의 기반이 되는 LLM이다.
크래프톤은 AI 모델 개발을 뒷받침하는 원천기술 연구를 지속하며 그 성과를 세계적인 AI 학회를 통해 꾸준히 발표하고 있다.
AI 연구 조직은 NeurIPS, ICML, ICLR 등 주요 국제 AI 학회에 현재까지 54편의 논문을 발표했으며 올해 NeurIPS 2026에서는 메인 트랙 논문 9편이 채택됐다.
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