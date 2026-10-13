크래프톤, 역대 최대 규모 신입 공채...AI 인재 100명 이상 채용

AI 핵심 요약beta
- 크래프톤은 13일부터 AI 인재 100명 이상을 모집했다
- 채용은 AI 연구 등 6개 직군에서 진행하며 23일까지 접수한다
- 합격자는 2월 입사해 5개월 인턴 근무 후 정규직 전환을 평가한다
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자체 개발 AI 역량평가 도입...5개월 인턴십 거쳐 정규직 전환
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 크래프톤이 인공지능(AI) 활용 역량을 갖춘 신입 인재 100명 이상을 채용한다. 신입 공개채용 기준 역대 최대 규모로, 게임 개발을 비롯한 전 직군에서 AI 기반 사업 확대를 위한 인재 확보에 나선다.
크래프톤은 13일부터 '2027 크래프톤 채용연계형 인턴십' 지원자를 모집한다고 밝혔다.
이번 채용은 AI를 업무에 활용해 문제를 해결할 수 있는 'AI 네이티브(AI Native)' 인재를 확보하기 위해 마련됐다. 크래프톤은 지난해 하반기 'AI 퍼스트(AI First)' 기업 전환을 선언한 이후 AI를 활용한 업무 혁신과 신규 사업을 추진하고 있다.
모집 분야는 AI 연구, 테크, 지원, 사업, 게임 개발(프로그래밍), 게임 개발(기획) 등 6개 직군이다. 국내외 대학 졸업자와 졸업 예정자가 지원할 수 있다.
채용 과정에서는 AI 활용 역량과 문제 해결 능력, 글로벌 역량 등을 평가한다. 서류 전형과 인적성검사, AI 역량평가, 면접 순으로 진행되며, AI 역량평가에는 자체 개발한 채용·평가 솔루션 '코파 프로브(Cofa-Probe)'가 활용된다.
서류 접수는 오는 23일까지 크래프톤 채용 홈페이지에서 진행된다. 11월부터 12월까지 테스트와 면접을 거쳐 내년 1월 최종 합격자를 발표할 예정이다.
합격자는 2027년 2월 입사해 5개월간 현업에서 근무하며, 평가 결과에 따라 7월 정규직 전환 여부가 결정된다.
크래프톤은 이번 채용을 시작으로 AI 네이티브 신입 공개채용을 매년 정례화하고, AI 기반 신규 사업에 필요한 인재를 지속적으로 확보할 계획이다.
한소영 크래프톤 HR본부장은 "크래프톤은 AI 기반 신규 사업을 확대하면서 이를 함께 이끌어갈 사람의 필요성도 커졌고, 이에 맞춰 청년들을 위한 일자리와 성장 기회를 넓혔다"고 말했다.
flurry327@newspim.com