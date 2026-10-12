토스플레이스, 법인 설립 후 첫 대규모 공개채용…세 자릿수 선발

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 =비바리퍼블리카(토스)의 결제 단말기 및 포스(POS) 솔루션 공급 자회사 토스플레이스가 법인 설립 이후 처음으로 전 직군 대규모 공개채용을 진행한다고 12일 밝혔다.

[사진=토스플레이스]

이번 공개채용은 오는 31일까지 진행되며, 세 자릿수 규모로 인재를 선발한다. 모집 직군은 비즈니스·세일즈, 데이터, 디자인, 엔지니어링, 파이낸스, 마케팅, HR, 프로덕트, 보안, 전략 등 전 직군을 대상으로 한다.

지원 자격에 연차 제한을 두지 않아 신입부터 경력까지 지원할 수 있다. 기존 재지원 시 적용되던 6개월 제한을 없앴으며, 토스 타 계열사 중복 지원도 허용한다. 전형은 서류 심사, 직무 인터뷰, 문화적합성 인터뷰, 레퍼런스 체크 순으로 진행되며, 직무에 따라 과제나 코딩 테스트가 추가될 수 있다. .

이번 채용은 오프라인 매장 솔루션 사업 확장에 따른 인력 확보 차원에서 추진된다. 토스플레이스는 결제 단말기 '토스 프론트'를 비롯해 포스(POS), 고객 관리 등 매장 운영 솔루션 전반으로 사업 영역을 확대하고 있다.

토스플레이스 관계자는 "결제 단말기를 넘어 오프라인 매장의 모든 접점을 재설계하는 것이 목표"라며 "사업 확장에 맞춰 직군과 경력에 구애받지 않고 인재를 모집하고자 한다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com