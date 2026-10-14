크래프톤, 게임 AI 외부에 판다...'게임 AI의 팔란티어' 지향

게임별 맞춤형 AI 개발해 공통 모듈로 발전 추진

AI 프론티어 산하 전담조직 통해 B2B 사업화 검토

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자, 심재민 인턴기자 = 크래프톤이 자체 개발한 게임 인공지능(AI) 기술을 외부 게임사에 공급하는 기업 간 거래(B2B) 사업모델을 구상하고 있다. 게임별 맞춤형 AI 솔루션을 개발한 뒤 여러 게임에 적용할 수 있는 공통 기술로 발전시켜 외부에 공급하는 방식이다. 그동안 게임 개발 효율화와 이용자 경험 개선에 집중해 온 AI 기술을 새로운 수익원으로 연결하려는 움직임이다.

14일 크래프톤 공식 채용공고에 따르면 AI 프론티어 본부 산하 'GX 프론티어(GX Frontier)' 조직은 외부 게임 스튜디오와 협력해 AI 기술을 실제 게임에 적용하고, 이를 장기적으로 외부 판매까지 연결하는 사업 구조를 추진하고 있다.

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 크래프톤 AI 프론티어 본부 공식 채용공고. 내부 공통 모듈을 쌓고 장기적으로는 외부 판매까지 연결하는 '게임 AI의 팔란티어'를 지향한다고 명시돼 있다. 2026.10.14 flurry327@newspim.com

크래프톤은 해당 공고에서 이를 '게임 AI의 팔란티어' 모델이라고 명시했다. 팔란티어는 고객 기업의 업무 환경에 맞춰 데이터·AI 소프트웨어를 적용하고 이를 공통 플랫폼으로 발전시키는 미국 소프트웨어 기업이다. 크래프톤 역시 게임사별 요구에 맞는 AI 솔루션을 개발하면서 반복 활용 가능한 기술을 축적하겠다는 구상이다.

GX 프론티어에는 제품 책임자(PO)와 사업개발(BD) 담당자, 엔지니어 등이 배치된다. 이들은 크래프톤 산하 스튜디오뿐 아니라 외부 게임사와 협업해 AI 기술의 적용 가능성을 검증하고, 실제 게임에 활용할 수 있는 솔루션을 개발하는 역할을 맡는다.

외부 판매를 염두에 둔 사업화 전략도 드러난다. 채용공고에는 게임 스튜디오와의 협업 기회 발굴, AI 솔루션 설계·개발, 개념검증(PoC) 및 시범 적용, 기술 모듈화와 외부 판매 전략 수립 등이 주요 업무로 제시됐다. 게임사나 게임 플랫폼을 대상으로 한 B2B 사업개발 경험도 우대조건에 포함됐다.

크래프톤은 AI 기술 개발에도 꾸준히 투자하고 있다. 엔비디아와 협력해 이용자와 실시간으로 소통하고 게임 상황에 따라 자율적으로 행동하는 AI 캐릭터 'CPC(Co-Playable Character)'를 개발해 왔다. 대표적으로 '펍지: 배틀그라운드'에서는 AI 동료 'PUBG 앨라이'의 공개 베타 테스트를 진행했으며, 생활 시뮬레이션 게임 '인조이(inZOI)'에는 AI 캐릭터 '스마트 조이(Smart Zoi)'를 실험적으로 도입했다.

크래프톤의 생활 시뮬레이션 게임 '인조이'에 도입된 AI 캐릭터 '스마트 조이' 시연 화면. [사진=NVIDIA GeForce 유튜브 갈무리]

음성·대화 분야의 자체 모델 개발도 진행 중이다. 크래프톤은 지난 4월 음성과 시각 정보를 처리하는 AI 모델 브랜드 '라온(Raon)'을 공개했다. 7월에는 SK텔레콤과 협력한 음성 파운데이션 모델 'A.X K2 라온 스피치'를 선보였으며, 자체 성능평가에서 주요 비교 모델 가운데 한국어 1위, 영어 3위를 기록했다고 밝혔다.

기초 연구 역량도 확대하고 있다. 지난 7월 국제머신러닝학회(ICML 2026)에서는 메인 트랙 10편을 포함해 총 20편의 논문을 발표했다. 축적한 연구 성과를 실제 제품과 서비스로 연결하는 것이 향후 과제로 꼽힌다.

크래프톤은 지난 4월 AI 사업화를 담당하는 'AI 프론티어 본부'를 신설했다. 기존 AI 연구조직이 원천 기술 확보에 집중한다면, AI 프론티어 본부는 이를 기반으로 새로운 제품과 사업을 개발하는 역할을 맡는다.

인력 확보에도 속도를 내고 있다. 크래프톤은 13일 AI 활용 역량을 갖춘 신입 인재 100명 이상을 선발한다고 발표했다. 모집 분야는 AI 연구와 게임 개발, 사업, 지원 등 6개 직군으로, 지난해 'AI 퍼스트' 기업 전환 선언 이후 AI를 중심으로 조직 역량을 강화하는 모습이다.

크래프톤 관계자는 "현재 크래프톤 산하 스튜디오들과 함께 게임 AI 적용 사례를 넓혀가고 있다"며 "이를 토대로 외부 B2B 사업으로 확장할 가능성도 함께 검토하고 있다"고 전했다. 구체적인 사업 방식이나 상품 형태는 아직 정해지지 않았으며, 현재 여러 방향을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

flurry327@newspim.com