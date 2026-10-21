KT&G, '릴 토니노 람보르기니' 판매처 3만4000곳으로 확대

AI 핵심 요약beta
- KT&G는 21일 릴 토니노 람보르기니 판매처를 확대했다
- 수도권과 주요 광역시 편의점 3만4000곳에서 판매한다
- 올해 안에 전국 편의점으로 판매처를 넓힐 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = KT&G는 궐련형 전자담배 '릴 토니노 람보르기니'의 판매처를 수도권과 주요 광역시의 편의점 3만4000곳으로 확대했다고 21일 밝혔다.
판매 지역은 서울·경기·부산·인천·대구·광주·대전·울산이다. 온라인 공식 판매처인 '릴 스토어'에서도 구매할 수 있다.
KT&G는 올해 안에 판매처를 전국 편의점으로 넓힐 계획이다.
지난달 15일 출시된 릴 토니노 람보르기니에는 스틱 내부를 마이크로웨이브로 가열하는 '플래시웨이브 히팅 기술'이 적용됐다. KT&G에 따르면 예열 시간은 3초로, 기존 제품보다 5배 이상 빠르다.
제품 권장 소비자가는 11만원이다. '릴' 카카오톡 채널이나 공식 홈페이지에서 할인쿠폰을 받으면 출시 기념 특별가인 4만9000원에 구매할 수 있다.
한정판인 루비 블랙의 권장 소비자가는 12만원, 쿠폰 적용 가격은 5만9000원이다.
전용 스틱 브랜드 '나우(NAU)'는 러스트·블루·체인지·옐로우·코랄 등 5종으로 구성됐다. 가격은 갑당 4800원이다.
kji01@newspim.com