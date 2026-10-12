KT&G, 청년창업캠프 10년간 192개팀 배출…투자유치 131억원

AI 핵심 요약beta
- KT&G가 12일 청년창업캠프 10기 성과공유회를 열었다.
- 10개 팀이 4개월간 준비한 사업모델과 성과를 발표했다.
- KT&G는 10년간 192개 팀을 배출하고 성과를 냈다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = KT&G는 청년 창업 지원 프로그램 '상상스타트업캠프' 10기 성과공유회를 지난 8일 서울 성수동 KT&G 상상플래닛에서 열었다고 12일 밝혔다.
이번 행사에는 지난 6월 선발된 10기 소속 10개 팀이 참여했다. 이들은 약 4개월간 전문가 멘토링과 역량 교육을 거쳐 마련한 사업 모델과 성과를 발표했다.
참가팀들은 행사에 참석한 벤처투자자들에게 사업 모델을 소개했다. 전문가 평가에서 상위 3개 팀으로 선정된 참가팀에는 투자 전문가의 일대일 투자유치 전략 자문이 제공됐다.
상상스타트업캠프는 KT&G가 청년 창업가를 발굴하고 성장을 지원하기 위해 2017년부터 운영해 온 프로그램이다. 올해 10기까지 총 192개 팀을 배출했다.
KT&G에 따르면 참가팀들이 프로그램 운영 기간에 기록한 누적 매출은 314억원, 누적 투자유치액은 131억원이다.
KT&G는 이번 행사에서 프로그램 운영 10년을 돌아보고 향후 청년 창업 지원 방향을 논의했다.
kji01@newspim.com