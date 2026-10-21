지프, 85주년 맞아 고객 850명에 '엔진오일 교환권' 제공

AI 핵심 요약beta
- 지프는 21일 브랜드 탄생 85주년 고객 프로모션을 시작했다.
- 신규 MVP 구매자 선착순 850명에게 엔진오일 무상 교환을 제공했다.
- 정품 액세서리를 할인 판매하며 행사는 12월까지 진행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 지프가 브랜드 탄생 85주년을 맞아 엔진오일 무상 교환과 정품 액세서리 할인 혜택을 제공하는 고객 프로모션을 진행한다.
지프는 오는 12월 18일까지 전국 공식 서비스센터에서 '지프 85주년 MVP 프로모션'을 실시한다고 21일 밝혔다.
이번 행사에서는 모파 차량 관리 패키지(MVP)를 신규 구매하는 고객 중 선착순 850명에게 30만원 상당의 엔진오일 무상 교환 서비스 1회를 추가 제공한다. 기존 패키지에 포함된 교환 횟수는 차감되지 않는다.
MVP는 차량 소모품을 개별 교환할 때보다 10~20% 저렴하게 관리할 수 있는 상품이다. 랭글러 기준 엔진오일과 필터류를 교환하는 '라이트'는 49만원대, 교환 횟수를 늘린 '플러스'는 65만원대, 브레이크 관련 소모품을 관리하는 '세이프'는 91만원대다.
정품 액세서리 할인 행사도 12월 31일까지 진행한다. 비드락 휠 패키지는 396만원, 선라이더 플립탑은 200만원에 판매하며 할인율은 각각 40%, 43%다.
이번 프로모션은 원주를 제외한 전국 17개 지프 공식 서비스센터에서 진행된다. 세부 혜택과 차종별 가격은 서비스센터에서 확인할 수 있다.
chanw@newspim.com