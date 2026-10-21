현대차증권, 포천 신봉초서 금융교육 진행

AI 핵심 요약beta
- 현대차증권은 20일 포천 신봉초에서 금융교육을 진행했다
- 6학년 학생 33명에게 소비·저축·투자와 금융 보드게임을 교육했다
- 현대차증권은 금융교육을 확대하고 2028년 지방 학교로 넓힐 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
올해 3개 학교 순차 방문…2028년 지방 확대 계획
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 현대차증권은 지난 20일 경기도 포천 신봉초등학교에서 '1사 1교 금융교육'을 진행했다고 21일 밝혔다.
'1사 1교 금융교육'은 금융회사가 학교와 자매결연을 맺고 학생들의 올바른 금융 인식과 건전한 금융생활 습관 형성을 지원하는 금융감독원 주관 프로그램이다.
이번 교육에는 신봉초등학교 6학년 2개 학급 학생 33명이 참여했다. 현대차증권 소비자보호팀 이승기 팀장과 이상준 책임매니저는 '슬기로운 금융생활'을 주제로 소비의 기본 개념부터 저축, 투자까지 금융 전반을 설명했다. 이어 금융 보드게임 '머니스피너'를 활용한 체험형 교육도 진행했다.
현대차증권은 지난 8월 포천 신봉초등학교, 서울 아주초등학교, 화성 신백중학교 등 3개 학교와 자매결연을 맺었다. 올해 신봉초등학교를 시작으로 나머지 학교를 차례로 방문해 교육을 이어갈 예정이다. 인천 성동학교에서는 고등학교 3학년 학생을 대상으로 맞춤형 금융 특강도 진행할 계획이다.
아울러 미래 세대를 대상으로 한 금융교육을 확대하고, 2028년에는 지점과 연계해 대상 학교를 지방까지 넓힐 방침이다.
현대차증권 관계자는 "어릴 때부터 올바른 금융 습관을 형성하는 것은 건강한 경제생활의 첫걸음"이라며 "앞으로도 학생들이 금융을 보다 쉽고 친근하게 접할 수 있도록 금융교육 활동을 확대해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com