세종시·교육청 "내년 무상급식비 분담 합의…유치원까지 확대"

AI 핵심 요약beta
- 세종시와 교육청은 21일 2027년 무상급식비 509억원을 분담하기로 합의했다
- 시는 80억원, 교육청은 429억원을 부담하고 시는 식재료 20억원도 지원한다
- 공동지원에서 제외됐던 유치원도 포함해 급식 안정성과 학부모 부담을 개선한다
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세종산 식재료 20억 별도 지원…안정적 급식 제공 협력
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시와 세종시교육청이 내년 학교 무상급식 식품비 지원 방안에 합의했다. 기존 공동지원 대상에서 제외됐던 유치원도 지원 범위에 포함해 학생들에게 안정적인 급식을 제공하고 학부모 부담을 줄인다는 방침이다.
21일 시와 교육청에 따르면 2027년 예상 급식 식품비 약 509억원을 분담하기로 합의했다.
합의에 따라 시는 80억 원, 교육청은 429억 원을 각각 부담한다. 이와 별도로 시는 20억 원 규모의 세종산 식재료를 추가 지원할 계획이다.
이번 합의는 양 기관의 재정 여건과 안정적인 학교급식 운영의 필요성을 함께 고려해 이뤄졌다. 양 기관은 최근 세수 감소 등으로 시 재정 부담이 커진 상황에서도 학생들의 건강한 성장과 학부모 부담 완화를 위해 지속적으로 협의해 왔다.
앞서 양 기관은 올해 하반기 무상급식 식품비 지원을 이어가기로 했으며, 기관장 간 조율과 실무협의를 거쳐 지난 14일 교육행정실무협의회에서 2027학년도 지원 방안에 최종 합의했다.
특히 이번 합의로 그동안 무상급식 공동지원 대상에서 제외됐던 유치원도 지원 대상에 포함됐다. 양 기관은 지원 범위 확대에 맞춰 급식의 질을 유지하고 안정적인 식재료 공급이 이뤄질 수 있도록 지원 체계를 점검할 예정이다.
양 기관 관계자는 "이번 합의는 서로의 여건을 이해하고 지속적인 소통과 협력을 통해 마련한 결과라는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 학생들에게 안정적인 급식을 제공하고 세종시 발전과 교육이 함께 성장할 수 있도록 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com