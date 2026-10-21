순창 전통장류와 청년 아이디어 결합…창업형 '삼대장 국밥' 운영

AI 핵심 요약beta
- 순창군이 21일 우석대와 청년창업 실험공간을 운영했다
- 전통 장류 활용 국밥으로 지역 먹거리 경쟁력을 높였다
- 학생들이 조리부터 판매까지 참여하며 창업 실무를 익혔다
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앵커사업 연계 추진, 미식관광 콘텐츠 확대와 청년 지역정착 기반 마련
[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군이 지역 전통 장류와 대학생들의 외식 창업 아이디어를 접목해 지역 먹거리 경쟁력을 높이고 청년 창업 기반을 넓히는 데 나섰다고 21일 밝혔다.
순창군은 우석대학교와 협력해 발효테마파크 매콤관에서 청년창업 실험공간 '삼대장국밥'을 운영하고 있다.
된장, 간장, 고추장 등 순창의 대표 전통 장류를 활용한 국밥을 선보이며 지역 특색을 살린 먹거리를 알리고 청년들에게 실전 창업 기회를 제공하고 있다.
삼대장국밥은 우석대학교 호텔외식조리학과 학생 3명이 교수진과 함께 메뉴를 개발한 공간이다. 학생들은 음식 조리뿐 아니라 재료 준비, 판매, 고객 응대 등 매장 운영 전반에 참여하며 외식업 창업에 필요한 실무 역량을 쌓고 있다.
학생들은 앞서 제21회 순창장류축제에서 직접 개발한 국밥을 선보였으며 현재는 발효테마파크를 찾는 관광객과 지역주민을 대상으로 판매를 이어가고 있다.
이번 사업은 전북특별자치도 지역성장 인재양성체계(앵커)사업과 연계해 2023년부터 추진 중인 '미래를 준비하는 지속가능한 순창군 미식관광 활성화 사업'의 하나다.
지역 식재료를 활용한 차별화된 먹거리를 개발하고 청년들이 창업에 도전할 수 있도록 지원해 지역경제에 활력을 더하는 것이 목적이다.
군은 삼대장국밥이 순창의 전통 식문화와 청년들의 도전정신을 알리는 미식관광 콘텐츠로 자리 잡을 것으로 기대하고 있다.
관광객에게 지역 장류를 활용한 음식을 경험할 기회를 제공해 지역 먹거리의 매력을 높이고 관광 만족도 향상에도 기여할 것으로 보고 있다.
아울러 군은 앵커사업을 이끄는 우석대학교 박기홍 교수팀과 협력해 청년창업 실험공간을 단계적으로 확대할 계획이다. 메뉴 개발부터 실전 창업, 지역 정착으로 이어지는 지속가능한 창업 기반도 마련할 방침이다.
lbs0964@newspim.com