한국투자증권, 삼일PwC와 GPU 금융 협약

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권은 21일 삼일PwC와 GPU 파이낸싱 업무협약을 체결했다
- 양사는 GPU 인프라 투자 구조와 자금 조달 방안을 공동 마련하기로 했다
- GPU 자산평가와 리스크 분석을 바탕으로 AI 데이터센터 투자를 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 삼일PwC와 GPU 파이낸싱 관련 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.
지난 20일 체결한 이번 협약은 대규모 초기 투자가 필요한 GPU 인프라 사업에 적합한 금융 구조를 마련하고, 자금 조달과 투자 활성화를 지원하기 위해 추진됐다.
최근 생성형 인공지능(AI) 확산으로 고성능 GPU를 활용한 컴퓨팅 수요가 늘면서 AI 데이터센터 투자 수요도 증가하고 있다. 다만 GPU는 기술 발전에 따른 교체 주기가 짧고 자산 가치 변동성이 커 기존 부동산·인프라 금융과 다른 가치평가 및 리스크 관리 체계가 필요하다.
양사는 GPU 인프라 사업의 자산 특성과 현금흐름, 자본 수요 등을 분석하고 사업 초기 단계부터 투자 구조 설계와 자금 조달 방안을 공동으로 마련하기로 했다.
한국투자증권은 구조화금융과 자본시장 분야의 전문성을 바탕으로 금융 구조 설계, 자금 조달 및 투자자 유치를 지원한다. 삼일PwC는 재무·회계·세무 분야의 자문 역량을 활용해 GPU 자산 가치평가와 사업 타당성 검토, 리스크 분석 등을 담당한다.
주요 협력 분야는 ▲GPU 인프라 투자 구조 설계 및 재무 자문 ▲GPU 자산 가치평가 및 사업 타당성 검토 ▲재무·세무 실사 및 리스크 분석 ▲자금 조달 및 투자자 유치 ▲AI 데이터센터 개발·투자 자문 등이다. 구체적인 투자 구조와 규모는 개별 프로젝트별 협의를 거쳐 결정할 예정이다.
한국투자증권은 이번 협약을 계기로 GPU 파이낸싱 관련 사업 기회를 발굴하고, AI 데이터센터 등 첨단 인프라 분야로 금융 지원 영역을 확대할 계획이다.
박철수 한국투자증권 PF2본부장은 "GPU를 중심으로 한 AI 컴퓨팅 인프라는 글로벌 금융시장에서 새로운 핵심 투자 영역으로 부상하고 있다"며 "한국투자증권이 보유한 구조화금융 및 자본시장 역량을 바탕으로 GPU 인프라 사업에 최적화된 금융 솔루션을 제공하고, 국내 AI 인프라 산업의 성장을 적극 지원하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com