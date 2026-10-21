SBS '더 리슨', 테이·이승기 대표곡 바꿔부르기…송민준·이예지 합류

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = SBS '더 리슨: 우리가 머문 계절'에서는 대전과 광양에 이어 충남 홍성으로 향한 멤버들의 특별한 음악 여행이 펼쳐진다.



21일 방송에서는 이영현, 테이, DK(디셈버), 이승기, 이예준, 신예영, 박지현과 함께 '수묵화 보이스'가 매력적인 트롯 귀공자 송민준과 '우리들의 발라드' 시즌 1 우승자 이예지가 새롭게 합류해 활력을 더한다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 21일 방송되는 SBS '더 리슨' 시즌6 스틸컷. [사진=도너츠컬처] 2026.10.21 alice09@newspim.com

두 사람은 예능 새싹을 향한 선배들의 걱정이 무색하게 빠르게 적응하며 반전 예능감을 발휘한다. 치열한 서바이벌 프로그램에서 실력을 입증한 두 신예가 버스킹 여행에서는 어떤 새로운 매력을 선보일지 기대를 모은다.



과거와 미래가 공존하는 홍성에서 멤버들은 흥미진진한 시간 여행 미션에 도전한다. 먼저 과거로 향한 DK, 이예준, 신예영, 송민준은 '투호 던지기'에 나선다.

자신만만하게 시작한 미션은 뜻대로 풀리지 않고, 멤버들이 난관에 부딪히자 제작진은 상상 이상의 노래 퀴즈로 패자부활전을 제안한다. 과연 네 멤버들이 무사히 미션을 성공시킬 수 있을지는 방송을 통해 확인할 수 있다.



반면 미래로 향한 이영현, 이승기, 이예지에게는 노래로 '미래 관객'의 마음을 사로잡아야 하는 미션이 주어진다.

이들이 마주한 미래 관객의 정체는 바로 인공지능(AI) 심사위원단으로, 예상 밖의 관객과 마주한 이영현과 예능 베테랑 이승기마저 당황한 기색을 감추지 못한다.

이에 '우리들의 발라드' 우승자 이예지가 직접 나서 AI 심사위원단의 마음을 사로잡기 위한 열창을 펼치고, 막내를 향한 두 선배의 열렬한 응원이 이어진다. 과연 이예지는 AI 심사위원단의 마음을 사로잡을 수 있을지 궁금증을 더한다.



해 질 녘 홍예공원에서 펼쳐진 버스킹에는 '더 리슨' 사상 최대 인파가 운집해 뜨거운 열기를 더했다. 관객들의 뜨거운 호응에 화답하듯 멤버들은 폭발적인 가창력과 깊은 감성으로 현장을 물들였다. 특히 이번 방송에서는 '더 리슨'을 통해 새롭게 탄생한 리메이크 음원들의 라이브 무대가 대거 공개돼 기대를 모은다.



먼저 '가창력 끝판왕' 이예준은 이날 음원으로 선공개되는 벤 원곡의 '180도'를 통해 짙은 호소력과 휘몰아치는 감정을 담아낸 압도적인 라이브를 선보인다.

'더 리슨' 시즌 4 당시에 선보인 라이브 영상이 현재까지 누적 조회수 5천만 회를 기록, 수많은 숏폼 영상으로 2차 재생산되었을 만큼 라이브 무대마다 뜨거운 화제를 불러일으켰던 이예준은 이번 '180도'에서도 이영현과 테이를 비롯한 선배 가수들은 물론 관객들까지 단숨에 빠져들게 한 놀라운 라이브 무대로 시청자들에게 깊은 여운을 전할 예정이다.



지난주 리메이크 음원 선공개 이후 뜨거운 반응을 얻은 이승기의 '남자를 몰라' 첫 라이브 무대도 공개된다.

음원 공개 후 '시원한 보컬과 아련한 음색', '이승기는 역시 락발라드', '목소리가 꽉 찬다' 등 호평이 이어진 가운데, 이승기는 버즈의 원곡을 자신만의 감성으로 소화하며 관객들의 열렬한 환호를 이끌어낸다.

다음 주 음원 발매를 앞둔 테이는 토이 원곡의 '여전히 아름다운지'를 선보인다. 오직 테이만이 들려줄 수 있는 깊이 있는 음색과 애틋한 호소력으로 가을밤을 적시며 관객들의 마음을 사로잡을 전망이다.



앞서 남자 단체곡 '큰일이다'가 멤버들의 하모니로 재탄생해 뜨거운 반응을 얻은 데 이어, 이번에는 여성 보컬리스트들의 특별한 무대가 펼쳐진다.

이영현, 이예준, 신예영, 이예지가 다비치 원곡의 '미워도 사랑하니까'를 함께 부르며 전율 돋는 보컬 시너지를 선보인다. 네 사람의 폭발적인 가창력과 완벽한 하모니가 어우러져 현장 반응이 폭발했다는 후문이다.

'미워도 사랑하니까'는 오늘밤 라이브에 이어 오는 11월 5일 유주와 츄의 목소리까지 더해진 여섯 명의 음원 버전이 발매될 예정이다.



DK(디셈버)와 송민준, 박지현 역시 음원 발매를 앞둔 리메이크곡의 첫 라이브 무대로 기대를 더한다. DK는 노을 원곡의 '반창꼬'를 자신만의 스타일로 재해석하며 특유의 가창력으로 현장 분위기를 끌어올린다.

송민준은 스탠딩 에그 원곡의 '리틀

스타(Little Sta)r'를 달콤하면서도 매력적인 보이스로 소화하며 포근한 라이브를 선사한다.

박명수 원곡의 '바보에게 바보가'를 열창하는 박지현은 사랑하는 사람의 손을 놓지 않고 끝까지 지켜주겠다는 진심이 담긴 가삿말을 짙은 감성 보이스에 담아내며 여심을 홀린다.



박지현의 활약은 '더 리슨'만의 특별한 히든 미션 '운명의 버스킹'에서도 이어진다. 미션 수행자로 지목된 자칭 '목포 상남자' 박지현은 예상치 못한 로맨틱한 미션에 쑥스러움을 감추지 못한다.

하지만 이내 수줍음을 딛고 감성적인 라이브에 낭만을 더하며 홍예공원을 핑크빛으로 물들인다. 박지현의 반전 매력이 출연진과 관객들의 뜨거운 호응을 이끌어낸 가운데, 그에게 주어진 특별한 미션에도 관심이 쏠린다.



세대를 아우르는 명곡의 향연 속에서 발라드계를 대표하는 테이와 이승기의 특별한 컬래버레이션도 공개된다.

두 사람은 서로의 대표곡을 바꿔 부르며 색다른 매력을 선사한다. 테이는 이승기의 '삭제'를, 이승기는 테이의 '사랑은...향기를 남기고'를 각자의 색깔로 재해석해 현장의 감탄을 자아낸다.

특히 테이의 곡을 부른 이승기는 곡에 호흡할 틈이 없었다고 너스레를 떨어 이른바 '테이 아가미설'에 불을 붙이며 웃음을 안긴다.

여기에 이영현 X 테이의 '결혼해줘', DK X 박지현의 '밥만 잘 먹더라', 송민준 X 이예지의 '사랑한다 말해도' 등, 각기 다른 음색과 개성이 어우러진 듀엣 무대가 이어지며 '더 리슨'에서만 만날 수 있는 특별한 음악적 조합을 완성한다.



후배들의 특별한 헌정 무대도 마련된다. 이예준, 신예영, 이예지는 대선배 이영현을 향한 존경의 마음을 담아 빅마마의 대표곡 '거부'를 열창한다.

후배들의 무대에 감탄한 이영현은 즉흥적으로 화음을 더하며 곡의 완성도를 높인다. 선후배 보컬리스트들의 진심과 탄탄한 가창력이 어우러진 특별한 무대가 또 다른 감동을 선사할 예정이다.



멤버들의 시간 여행은 관객들의 사연으로도 이어진다. 관객들은 '과거의 나에게, 미래의 나에게' 전하고 싶은 이야기를 나누고, 각자의 진심 어린 사연에 뮤지션들의 노래가 더해지며 '더 리슨'만의 공감과 위로를 전한다.

어제의 나를 다독이고 내일의 나를 응원하는 특별한 음악 여행, 충남 홍성에서 펼쳐지는 감성 충만 버스킹은 21일 밤 10시 50분 방송되는 SBS '더 리슨: 우리가 머문 계절'에서 공개된다.

유튜브 채널 스튜디오:D에서는 '더 리슨' 라이브 풀버전 영상을 비롯한 다양한 디지털 콘텐츠도 만나볼 수 있다.

alice09@newspim.com