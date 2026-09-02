'더 리슨' 시즌6, 이영현→수호 총출동…역대급 보컬 라인업

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = SBS '더 리슨'이 이영현, 엑소 수호, 에이티즈 종호 등 역대급 보컬 라인업과 함께 올가을 돌아온다.

'더 리슨' 제작사 도너츠컬처에 따르면, 2021년 첫 선을 보인 이후 매 시즌 국내 최정상 보컬리스트들의 라이브 무대로 사랑받아 온 SBS '더 리슨'이 시즌 6 '더 리슨: 우리가 머문 계절'로 돌아올 예정이다. 이번 시즌에는 이영현, 테이, DK, 이승기, 엑소 수호, 이예준, 유주, 츄, 에이티즈 종호, 신예영, 김희재, 박지현, 송민준, 이예지까지 총 14명의 아티스트가 출연을 확정했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 더 리슨 라인업. [사진=도너츠컬처] 2026.09.02 moonddo00@newspim.com

이번 시즌은 이름만으로도 기대를 모으는 '레전드 보컬' 라인업부터 독보적인 가창력을 자랑하는 여성 보컬 군단, 그리고 '더 리슨'에 새롭게 합류한 아티스트들까지 장르를 불문하고 한층 폭넓어진 라인업으로 눈길을 끈다.

특히 이번 시즌은 14명의 아티스트 중 이전 시즌에서 함께했던 DK, 이예준, 김희재 세 멤버가 다시 한 번 '더 리슨'과의 인연을 이어가는 가운데, 11명의 'NEW 라인업'이 더해져 더욱 신선한 조합을 예고한다. 오랜 시간 사랑받아온 베테랑 아티스트부터 새로운 매력으로 주목받고 있는 아티스트까지, 각기 다른 음악적 색깔을 가진 이들이 한자리에 모여 솔로 무대는 물론 예상하지 못했던 조합의 컬래버레이션과 특별한 하모니로 풍성한 라이브 무대를 완성할 예정이다. 또한, 이들 아티스트의 개별 솔로곡은 물론, 단체곡까지 음원 발매로 이어져 리스너들을 찾아간다.

전국 방방곡곡, 이들이 가는 곳이 어디든 곧 무대가 되는 가운데, 선선한 가을의 정취를 물들이는 라이브 음악과 함께 돌아올 SBS '더 리슨: 우리가 머문 계절'은 9월 촬영에 돌입하며 오는 10월 첫 방송될 예정이다.

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