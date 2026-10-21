케이뱅크, 블록체인 거래 분석 솔루션 도입

AI 핵심 요약beta
- 케이뱅크는 21일 보난자팩토리 거래분석 솔루션을 도입했다
- 스테이블코인 제도화에 앞서 자금세탁방지 체계를 강화했다
- 고위험 지갑과 범죄 연관 주소를 분석해 거래 위험을 파악한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 케이뱅크는 블록체인 컴플라이언스 전문기업 보난자팩토리의 거래 분석 솔루션 '트랜사이트'를 도입했다고 21일 밝혔다.
이는 스테이블코인 등 디지털자산 제도화에 앞서 자금세탁방지(AML) 체계를 강화하기 위한 조치다.
트랜사이트는 블록체인상 지갑 주소와 거래 흐름을 분석해 금융범죄 관련 위험도를 파악하는 KYT(Know Your Transaction) 솔루션이다. 고객확인제도(KYC)가 고객 신원을 확인하는 절차라면, KYT는 개별 거래의 자금 흐름과 위험성을 분석하는 기술이다.
이 솔루션은 고위험 지갑과 국내 범죄 연관 주소 등을 기반으로 거래 위험도를 분석한다. 특히 국내 수사기관과의 연구·협력을 통해 축적한 데이터를 활용해 국내 금융환경에 맞춘 거래 분석을 지원한다.
케이뱅크는 그동안 보난자팩토리의 원화 입출금 솔루션 '트랜세이퍼'를 활용해 가상자산거래소의 원화 입출금 분야에서 협력해왔다. 이번 트랜사이트 도입으로 협력 범위를 블록체인상 자금 흐름과 거래 위험 분석 영역까지 확대했다.
romeok@newspim.com