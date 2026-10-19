케이뱅크, AI 경영시스템 국제표준 인증 획득

AI 핵심 요약beta
- 케이뱅크가 19일 AI 전 과정 위험관리 체계를 국제표준으로 인증받았다고 밝혔다.
- 케이뱅크는 지난 9월 AI 경영시스템 ISO/IEC 42001 인증을 획득했다.
- 케이뱅크는 AI 서비스와 내부 업무 활용을 확대할 계획이다.
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AI 윤리원칙·전사 거버넌스 구축
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 케이뱅크가 인공지능(AI)의 기획·개발부터 운영까지 전 과정에 대한 위험관리 체계를 구축하고 국제표준 인증을 획득했다.
케이뱅크는 지난 9월 AI 경영시스템(AIMS) 국제표준인 'ISO/IEC 42001' 인증을 획득했으며, 지난 16일 인증 수여식을 개최했다고 19일 밝혔다.
ISO/IEC 42001은 국제표준화기구(ISO)와 국제전기기술위원회(IEC)가 공동 제정한 AI 경영시스템 국제표준이다. AI를 개발하거나 활용하는 조직이 거버넌스와 위험관리, 데이터 관리, 보안, 윤리, 투명성 등 AI 운영 전반을 책임 있게 관리하도록 관련 체계를 규정하고 있다.
이번 인증으로 케이뱅크는 AI 서비스의 기획·개발부터 실제 운영까지 전 과정에서 발생할 수 있는 위험을 식별하고 관리하는 체계가 국제표준에 부합한다는 점을 인정받았다.
케이뱅크는 인증 획득에 앞서 책임 있는 AI 활용을 위한 최상위 기준인 'AI 윤리원칙'을 수립했다. 이를 바탕으로 AI의 기획·개발·운영 단계별 정책과 내부 기준을 마련하고, AI 활용에 따른 위험을 체계적으로 관리하기 위한 전사 거버넌스도 구축했다.
케이뱅크는 이를 바탕으로 AI의 신뢰성과 안전성을 높이고 금융서비스 혁신을 이어갈 계획이다.
고객 서비스와 내부 업무에서도 AI 활용을 확대하고 있다. 생성형 AI 기반 'AI 통합검색'과 문장이나 음성으로 AI와 대화하듯 송금할 수 있는 'AI 이체'를 선보였다.
내부적으로는 개발자의 코드 작성부터 시스템 분석과 개선까지 지원하는 '에이전틱 AI'를 도입해 업무 생산성과 효율성을 높이고 있다.
peterbreak22@newspim.com