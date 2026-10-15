케이뱅크, 2027년 상반기 채용연계형 인턴 모집…26일까지 서류 접수

AI 핵심 요약beta
- 케이뱅크가 15일 2027년 상반기 인턴십 모집을 시작했다
- AI 과제와 멘토링을 포함한 채용연계형 인턴십으로 운영한다
- 지원서는 26일 오후 5시까지 접수하며 우수자는 3월 채용한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
우수 수료자 3월 정규직 전환
인턴 전원 AI 실무 과제 수행
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 케이뱅크가 2027년 상반기 채용연계형 인턴십 모집을 시작한다고 15일 밝혔다.
이번 인턴십은 케이뱅크가 추진해 온 'AI Native 인재' 확보 전략의 일환으로, 채용 전형과 인턴십 과정 전반에 AI 활용 역량을 반영한 점이 특징이다.
인턴십 참가자는 AI 에이전트 제작, 업무 효율화, 서비스 기획 등 직무 특성에 맞춘 AI 과제를 전담 멘토의 코칭 아래 주도적으로 수행한다.
모집 분야는 Biz·Marketing과 Tech 등 2개 직무다. 채용 절차는 서류전형, 중간전형, 면접, 2개월 인턴십, 종합평가 순으로 진행된다.
합격자는 내년 1월부터 두 달간 현업 부서에 배치되어 실무 프로젝트를 진행한다. 기간 중 1대1 멘토링과 금융·비즈니스 온보딩 교육이 지원되며, 평가 우수자는 오는 3월 정규직으로 채용된다.
지원 자격은 2027년 2월 이전 졸업 예정자 및 기졸업자(학사 이상)로, 기졸업자의 경우 정규직 경력이 2년 미만이어야 한다. 서류 접수는 오는 26일 오후 5시까지 케이뱅크 채용 홈페이지를 통해 진행된다.
케이뱅크 관계자는 "AI 기술을 직무에 적극 활용할 수 있는 역량을 중점적으로 검증할 예정"이라며 "실무 중심의 과정을 거쳐 인재를 선발하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com