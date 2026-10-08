케이뱅크, 18일 새벽 시스템 업데이트…10시간 동안 금융거래 일시 중단

AI 핵심 요약beta
- 케이뱅크가 18일 새벽 10시간 금융거래를 중단한다
- 앱·웹 예적금, 대출, 결제 등 서비스가 멈춘다
- DB·서버 점검으로 안정성 강화에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
DB·서버·네트워크 고도화 작업…사전 안내 완료 및 주요 거래 사전 처리 당부
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 케이뱅크가 시스템 점검과 인프라 개선을 위해 오는 18일 새벽 금융거래를 일시 중단한다고 8일 밝혔다.
서비스 중단 시간은 18일 오전 0시부터 10시까지 총 10시간이며, 이 시간 동안 케이뱅크 앱과 웹을 통한 금융거래가 중단된다.
중단 대상은 예·적금 및 대출 신규·조회, 체크카드 결제 및 취소, 업비트 입출금, 자동화기기(CD·ATM) 거래, 고객센터 상담, 타 기관을 통한 계좌 조회·거래 등이다.
다만 교통카드 기능은 정상 작동하며, 체크카드 분실 신고와 보이스피싱 피해 신고는 고객센터를 통해 계속 접수받는다.
이번 작업은 데이터베이스(DB), 서버, 네트워크 등 핵심 인프라를 점검하고 고도화해 서비스 안정성을 강화하기 위해 추진된다.
케이뱅크는 서비스 중단에 따른 고객 불편을 최소화하고자 공지사항, 이메일, 앱 푸시, 알림톡으로 사전에 내용을 안내했다. 작업은 주말 심야 시간대에 진행되며, 진행 상황에 따라 중단 시간은 다소 조정될 수 있다.
케이뱅크 관계자는 "안정적인 금융 서비스 제공을 위해 주말 심야 시간을 활용해 시스템 업데이트를 진행한다"며 "대출 상환이나 부동산 거래대금 등 주요 금융 거래는 미리 완료해 주시길 바란다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com